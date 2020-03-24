Levi’s絕版牛仔布做成New Balance「鞋皇」！強強聯名　全台兩家店開搶

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日前鬧得沸沸揚揚的New Balance X Levi’s M1300LV聯名鞋款，經歷一番周旋之後，終於要正式在台灣開賣。此次選用的鞋款是以「1300」為藍本，不僅注入Levi’s著名的絕版牛仔布，還運用橘色搭配鞋身丹寧創造80年代復古風情，上回沒能搶到「鞋皇」型號M1300JP又有機會了，新款將於3／26、3／27分別在New Balance台北敦化門市與誠品綠園道專櫃登場。

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New Balance與Levi’s都是歷史悠久的美國品牌，擁有著許多品牌元素和經典設計，對於此次的聯名系列，雙方各自拿出最具代表性的設計，New Balance以運用有著35年歷史的型號「1300」鞋款為基底，Levi’s則提供絕版的White Oak XX52丹寧布與染色麂皮，讓這次的聯名之作成為擁有純正血統的美國製復古鞋。

▲New Balance X Levi’s M1300LV聯名鞋款。（圖／翻攝自New Balance）







▲該鞋款結合New Balance 1300、絕版White Oak XX52丹寧布以及染色麂皮打造而成。（圖／翻攝自New Balance）

New Balance全球合作經理喬（Joe Grondin）表示：「我們很高興看到兩個具有相同品牌水準的美國品牌合作。同時，我們也是第一個使用Levi’s Orange Tab的運動鞋品牌，因此New Balance將會透過獨特的故事，替粉絲帶來前衛風格的設計。」

▲New Balance是第一個使用Levi’s Orange Tab的運動鞋品牌。（圖／翻攝自New Balance）

與此同時，有著多次合作經驗的New Balance與Aimé Leon Dore，近日也公開了雙方攜手打造的聯名服飾與鞋款。服飾採用白、黃、紅三色對照Aimé Leon Dore鮮明的品牌風格，鞋款則以「827」為出發點，並藉由Aimé Leon Dore之手，進而創造輪廓與細節出眾復古球鞋。目前該系列已於3／13在Aimé Leon Dore官網上架。

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