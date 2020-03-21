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花王抗菌洗衣精「達爾」限量包裝　大爆炸攻擊式清潔，只要百元價

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編輯／Duke

日用品公司花王株式会社旗下擁有眾多商品，著名的「一匙靈Attack抗菌EX洗衣精」更是婆婆媽媽的最愛，如今花王拋出震撼消息，那就是一匙靈Attack將與知名動漫《七龍珠》進行合作，並以劇中的人氣角色「達爾」打造聯名包裝，同時還推出多個廣告來達到宣傳效果。

▲花王 X《七龍珠》一匙靈Attack洗衣精。（圖／翻攝自Amazon.JP）

▲花王 X《七龍珠》一匙靈Attack洗衣精特殊包裝 。（圖／翻攝自Amazon.JP）

《七龍珠》是許多人的童年回憶，劇中故事大多圍繞於賽亞人身上，而3、18在日本的諧音為賽亞人，所以3／18也被稱為「賽亞人日」。

▲花王 X《七龍珠》一匙靈Attack洗衣精。（圖／翻攝自Amazon.JP）

▲日本的3／18為賽亞人日。（圖／翻攝自Amazon.JP）

此次花王與《七龍珠》的合作中，官方就選擇在3／18公開聯名商品，當中便以「賽亞人王子」達爾的招式「大爆炸攻擊（Attack）」為靈感發想，攜手在發音上有異曲同工之妙的一匙靈Attack洗衣精打造限量特殊包裝，不知道各位龍珠迷買單這次的商品嗎？

▲花王 X《七龍珠》一匙靈Attack洗衣精。（圖／翻攝自Amazon.JP）

▲以達爾的大爆炸攻擊招式發想，攜手發音一樣的一匙靈Attack洗衣精。（圖／翻攝自Amazon.JP）

花王 X《七龍珠》一匙靈Attack洗衣精限量聯名包裝，目前可在Amazon日本官網以及唐吉訶德、松本清、BicCamera、Aeon百貨等實體通路購得，定價為日圓394元（約台幣110元）。

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關鍵字：

花王, 一匙靈Attack, 抗菌EX洗衣精, 七龍珠, 達爾, 賽亞人, 大爆炸攻擊
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