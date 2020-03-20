一抹好運降臨！Dior幸運星唇膏，超美#563只有這裡買的到

▲全系列於4／13全台櫃點正式開賣，迪奧線上快閃店現正熱賣中。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

只有迪奧能超越迪奧，今年品牌再推《幸運星唇膏》成功引爆話題，全球彩妝創意形象總監Peter Philips將迪奧先生珍愛的「幸運星」圖騰注入唇膏之中，打造精緻吸睛的「幸運雙星」夾心，為雙唇綻放宛如星塵般的耀眼光采，一抹幸運降臨。

除了外表吸睛，更承襲巨星唇膏的潤澤舒適質地，配方融入養護成分，高效潤澤一抹有感，媲美潤唇膏質地。使用瞬間立即綻放的微甜香草氣息，令人難以抗拒，讓每次上妝都充滿期待。

全系列共推出15款幸運星色選，每款色選更代表著迪奧先生的美好祝願，在點亮雙唇瞬間為妳許下幸運星。Peter Philips憑藉專業色彩美學，涵蓋了亞洲女性最能輕鬆駕馭的朝露玫瑰色、日落玫瑰色、溫柔奶茶色。

朝露玫瑰色

帶著溫暖色調的玫瑰色選，完全不挑膚色，#536 Lucky Star是一款少女感十足、略帶橘調的顯白色選，#669 Super Star則是被日韓譽為零失誤的色選，於橘調中綻現桃色光芒，不挑膚色都能完美駕馭。

日落玫瑰色

完美呈現一系列復古玫瑰色彩，非常適合亞洲女性膚色，#667 Pink Star同為2019年系列銷售NO.1《癮誘超模巨星唇膏#667》的姊妹色，一推出就成為銷售黑馬，更獲得韓國彩妝師PONY欽點為最愛色選。

溫柔奶茶色

從棕調的肉桂奶茶到略帶紅調的泰奶色，展現時髦的高級質感，一抹氣場爆棚。#740 Happy Star完美的「蜜豆茶棕色」可說是迪奧斷貨王《誘癮超模漆光唇釉#740》的水潤星燦版，被網友譽為一抹黃皮轉白皮。

其中#563限量款，融入獨特的粉漾星光粒子，只有在迪奧專業後台彩妝專櫃與線上快閃店」獨家販售，全面滿足現代女性多樣的唇膏色彩需求。

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