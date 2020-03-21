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沐浴在陽光下的花香！ Jo Malone推出「梔子花與烏木」精粹香氛

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▲香味持久的精粹，是許多忠實粉絲的首選。（影／記者曾怡嘉攝）

 記者曾怡嘉 / 台北報導

繼2018年優雅芬芳的玫瑰與白麝香精粹、2019年神秘性感的紫羅蘭與琥珀精粹，2020年Jo Malone London推出精粹系列最終回梔子花與烏木精粹。溫暖陽光花香搭配著極光奢華瓶身，讓人一聞難忘。

▲▼Jo Malone精粹香氛再添新成員。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲梔子花與烏木精粹讓品牌系列更為完整。（圖／記者曾怡嘉攝）

全新的梔子花與烏木精粹，秉持精粹系列大膽捨去前調的調香規則，重新塑造以基調、中調為主的獨特香氛結構，以最精緻的香水工藝手法烘托出艷陽下盛開綻放的純白梔子花。

透出光芒四射的明亮甜美香氣，交織深邃馥郁的珍貴烏木，搭配漸層極光銀與琥珀色的奢華瓶身，獨一無二的迷人陽光花香為精粹系列寫下完美最終章。

▲▼Jo Malone精粹香氛再添新成員。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 梔子花與烏木精粹，100ml，9,300元。（4月限量上市）

定調為甜美溫暖香調，以甜美梔子花與醇厚烏木剛柔並濟的華麗組合，在溫暖琥珀與粉嫩白麝香等基調的烘托下，呈現豐富層次的香氣，猶如身處阿拉伯沙漠中白花盛開的英式花園。

▲▼Jo Malone精粹香氛再添新成員。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲品牌建議精粹相互混搭，可創造不同印象。（圖／記者曾怡嘉攝）

精粹系列-香氛糅合推薦

清新明亮

梔子花與烏木搭配玫瑰與白麝香，陽光明媚下梔子花的純淨甜美花香，為大馬士革玫瑰含苞待放的清新氣息增添明亮燦爛感受。

神秘性感

梔子花與烏木搭配紫羅蘭與琥珀，馥郁烏木包裹在神秘紫羅蘭與甜美梔子花的柔滑花香中，性感又持久的獨特香調，融合落日餘暉的珍稀琥珀，演繹沉穩氣息。

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關鍵字：

jo malone, 精粹香氛, 梔子花與烏木
fashion.net

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