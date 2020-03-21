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ØZI潮服配G-SHOCK超高調　經典錶首搭金屬殼很嘻哈

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲ØZI一身潮服搭配G-SHOCK GM-6900系列腕錶很吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO G-SHOCK 6900系列今年歡慶25周年，以高端街頭風格與嘻哈音樂為設計主題，首度打造錶圈與錶殼全金屬材質的GM-6900系列，並以搶眼的金、銀與紅色呈現霸氣設計，時尚圈寵兒ØZI與饒舌歌手小春Kenzy受邀演繹新錶，一身迷彩或塗鴉服裝、配飾再加上G-SHOCK，很潮、很高調！

▲▼▲ØZI是時尚圈寵兒，曾出全套香奈兒與腕錶配件亮相。（圖／翻攝ozifp IG）

▲ØZI是時尚圈寵兒，曾出全套香奈兒與腕錶配件亮相。（圖／翻攝ozifp IG）

1995年誕生的6900系列，錶面上方的三眼設計是招牌特色，搭配下方液晶顯示可同步碼錶秒數相關資訊，而其渾圓的錶殼與按鈕兩側的突出點，全為了維持G-SHOCK耐衝擊機能而生，25周年新款首度以金屬打造，共經歷20道繁複工法鍛造才成就一體成型的金屬錶殼，金屬材質下還內置入玻璃纖維強化樹脂內錶殼，達到絕佳防護效果。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲ØZI戴的GM-6900-1腕錶，6,300元。

常受邀參加香奈兒（CHANEL）等精品活動的ØZI，以米色塗鴉裝搭經典黑與銀配色的GM-6900-1腕錶，輕鬆穿出時尚感；同系列另有嘻哈風的黑配金色GM-6900G腕錶、IP離子電鍍全黑錶殼配上紅色半透明錶帶的GM-6900B腕錶，金屬設計存在感十足。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲小春佩戴金色款的GM-6900G-9腕錶，7,200元。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲6900系列首次推出採用金屬錶圈設計的GM-6900系列共3色選擇，紅色款（左）GM-6900B-4腕錶7,000元。


關鍵字：

ØZI, G-SHOCK
fashion.net

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