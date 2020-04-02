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總是沒有安全感「缺愛女孩」3大特質：面對喜歡的人先是膽怯

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash 

缺乏安全感是不少女生都會犯的共同特質，拋開有沒有男友不說，就算單身也很難促使自己去展開一段新的戀情，總是覺得不自信、沒有勇氣邁入下一個階段，那麼以下「缺愛」特點，你或許很認同。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

1. 覺得只有自己不會辜負自己

看慣了周圍姐妹們的分分合合，繞了一圈始終還是回到原點，這時候的你是否會覺得一直以來堅持單身好像是不錯的選擇，雖然沒有戀愛的愉快，卻也不會有失去期待後落空的酸楚。的確，自己不會辜負自己，不過這樣的你其實很需要人陪伴。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

2. 總是獨立做好所有事情

其實並不是外表看似柔弱的女孩才有缺乏安全感的問題，反之處處獨立行事、不輕易向他人開口尋求幫助的人，往往是缺愛的一大表現，因為這些忍耐了很久的情緒，要麼堅持到最後，要麼會在一夕之間爆發，甚至連周圍的人都沒發現「原來她也需要照顧。」

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

3. 面對喜歡的人，反而先退縮一步

缺愛的女孩們在面對喜歡的人，不像偶像劇中演的那麼大膽，反而是膽怯的，因為害怕失去、害怕做不成朋友、害怕比起現在的關係還要倒退許多，所以乾脆採取默默陪伴的方式，寧可在他身邊充當路人甲一般的存在，也不敢表達心意。暗戀往往是心酸的，因為不管過程多麼漫長，還是願意朝著不確定的終點邁進，缺愛的女孩們或許才是最堅強的。

►「記下自己做得好的事」　女孩必學的5個提升自信小技巧

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 缺愛, 生活, 工作, 情侶, 戀人
fashion.net

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