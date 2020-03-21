想剪短髮又怕不適合？「5.7黃金比例」兩大關鍵幫你輕鬆判斷

▲《梨泰院Class》「小辣椒」女主角金多美，超吸睛漸層短髮掀起熱議。（圖／翻攝IG @d_a___m_i、@danbam.official）

編輯／Amanda

隨著韓劇《梨泰院Class》熱播，劇中霸氣又有個性的女主角金多美圈粉無數，一頭超吸睛的金色漸層短髮也引發網友熱議，更掀起新一波短髮熱潮。

▲近來韓國女星瘋短髮，連劉仁娜都換上肩上短髮。（圖／翻攝IG@kyo1122、@yooinna065）



近來也有不少韓國女星都在瘋短髮造型，像是出道以來都以長髮示人的劉仁娜就換上了肩上的俐落短髮，而一向給人溫柔氣質的宋慧喬，短髮也美到不行。

但短髮可不是每個人都適合，比起顏值，短髮更考驗臉型，若等到剪了才發現不適合，後悔也來不及！那到底自己適不適合剪短髮？快用以下2大關鍵，輕鬆幫你判斷適合與否。

▲知名造型師歸納出幫助判斷是否適合短髮的黃金比列。（圖／翻攝英國《都市報》）



#臉型比例



英國《都市報》曾報導，知名美髮產品和趨勢專家約翰佛烈達（John Freida）歸納出一個黃金比例，只要一支筆和一把尺，就能幫助判斷出你是否適合短髮。

首先把筆水平放置於下巴最下端頂住，接著用尺測量你的耳垂到下巴的垂直線距離，如果距離短於2.25英吋（約5.7公分），就是適合短髮的聯行；相反地，如果超過2.25英吋，則是比較適合長髮的臉型。

▲「短髮女神」高俊熙有著標準的天鵝頸。（圖／翻攝IG@gojoonhee）



＃頸部黃金線



除了臉型有黃金比例，頸部也有一個黃金線，指的是長度大於9公分的頸部，就是俗稱的天鵝頸。通常擁有頸部黃金線的人一從長髮變成短髮，就會立刻讓臉部五官看起來更清晰、更有辨識度，像是被稱為「短髮女神」的南韓女星高俊熙就是一個絕佳例子。

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