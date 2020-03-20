H＆M用再生材質做絕美晚禮服　咖啡渣、葡萄皮都能當材料

▲H&M Conscious Exclusive 2020春夏系列。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

日前才宣布將取代FOREVER 21原先台北東區店址開設三層樓新門市的瑞典快時尚品牌H&M，接著又將於3／26推出眾所矚目的「Conscious Exclusive 2020」春夏頂級女裝系列，網路商店限定開賣，利用創新的環保材質製作華美的服裝、晚禮服，甚至還運用「葡萄皮」做成「純素皮革」，打破快時尚等於浪費資源的既定印象。

▲馬賽克花紋洋裝NT＄6,999。



「Conscious Exclusive」系列從2012年推出至今，每季都備受關注，萬元以下的絕美晚禮服經常成為女星出席活動的穿搭選擇，舒淇甚至特別收藏在結婚時穿，僅限於在網路上購買，也是其特色之一。

本次2020春夏Conscious Exclusive系列以1920年代歐洲臥舖火車旅行為發想，匯集了窗外經常出現的午夜藍色、暖柔紗色以及馬賽克印花等元素，組成優雅的洋裝和絕美晚禮服，更別忘了H&M一直以來在本系列材質、面料上灌注的永續概念，美麗外表下可能是你意想不到的東西製作而成的。

▲午夜藍薄紗晚禮服NT＄9,999、斜肩薄紗上衣NT＄3,499、深藍色荷葉邊長洋裝NT＄4,799。



本季Conscious Exclusive系列中採用了非常多的回收技術環保面料，例如利用再生聚酯纖維打造的午夜藍薄紗晚禮服、薄紗荷葉邊斜肩上衣，唯美優雅的設計風格，任哪個女孩穿上都能氣質萬分；亦有利用廢棄紡織品轉化而成的天然材料所製成的荷葉邊藍色長洋裝，在全新的面料上還印有古老航海地圖風格的花紋，細節超滿。

▲咖啡渣染色緞帶背心NT＄1,799。



而最令人眼睛發亮的是本次Conscious Exclusive系列推出了一種「純素食面料」，也就是「植物皮革」，取材自釀造葡萄酒所產生的副產品，包括葡萄皮、莖和種子，透過創新技術製造出具有動物皮革光澤感的時髦面料，比起一般平價服飾所用的人造皮革，能省去石油提煉的過程。而運用H&M辦公室收集的咖啡渣所製成的天然染料，也是令人十分佩服的創新想法與技術，而染出的溫暖沙色調，正是近年非常流行的。

▲象徵性的葡萄串小墜飾超可愛，植物皮革小包NT＄2,999、涼鞋NT＄2,999。（圖／記者王則絲攝）



配飾部分以回收銅及鋅打造的頹廢派藝術風珊瑚造型耳環與戒指，搭配蝴蝶結造型髮帶與精緻設計的水鑽披肩，為日常搭配增添樂趣。飾有再生玻璃珠設計的平底派對拖鞋更是重點單品，為華麗的晚禮服點綴上休閒感。

▲首飾配件、飾品售價約NT＄699～1,299之間。（圖／記者王則絲攝）

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