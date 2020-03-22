可能要追很久！史上最難撩3大星座　光是想搞懂水瓶就累翻

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

在戀愛風氣開放的這年頭，不管男生女生，想獲得心儀對象的好感、有更進一步的機會，主動出擊開追就對了，但如果遇到以下3個星座，想追他們請先做好「長期抗戰」的心理準備，因為實在是太難撩了！

摩羯座



個性嚴謹、做事慎重的摩羯座，可說是十二星座中，最容易給人嚴肅、不苟言笑等印象的星座。總是專注於自己事情上的摩羯，不容易受到別人影響，加上比較悶騷的性格，他們很少會主動跟人熱情互動，遇到別人主動示好，也會不知所措，不知如何反應下就只好以平時不冷不熱的態度面對，這種情況在別人眼裡就會顯得不解風情、不好親近。簡單來說，在你還沒走進他們內心前，他們就是一副冷漠、嚴肅外加古板臉。

水瓶座



凡人無法懂的水瓶座，在不熟悉的人面前會顯得很高冷，一副對什麼都沒有興趣的樣子，讓人不知道怎麼接近他們，加上他們非常有主見，很堅定自己的想法，一定認定的事誰說什麼都無法改變，就會給人軟硬不吃、難以下手的感覺。但同時水瓶又很善變，同樣的方式有時他們會熱情回應，有時無動於衷，跟他們相處光是要搞懂「他說這句話的意思是什麼？」、「這個反應代表什麼？」或是思考他們到底吃哪一套，就能讓你焦頭爛額。

處女座



秉持著實際態度的處女座，在感情上大多比較傳統和保守，他們認為戀愛應該是順其自然，一點一滴累積而來，不太相信一見鐘情，所以對於還不熟就對他們表示愛意的對象，處女座根本就不會放在心上，還會擺出高冷傲嬌的一面。加上凡事都追求完美的個性，處女座對於另一半的條件要求也很高，如果追求者沒有達到他們心中的理想狀態，那根本就不會被他們列入考慮範圍內，無論你使出什麼撩妹撩男手段都沒用。

►最容易一見鐘情的3大星座！單身雙魚隨時狩獵、第一名超危險



►最有撩妹潛力的星座TOP3 第二名開口就甜到蛀牙



►放閃無罪！喜歡曬恩愛星座Top 5 第一天生就是高調王