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日本推特大熱「折疊式行李箱」　收納救星厚度僅7公分！

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編輯／JJ　圖／翻攝自LaserPecker、livedoor

在寸土寸金的都市生活，居家收納空間真的一點都不能浪費，相信大家也都覺得「行李箱」很佔空間吧？除了旅遊之外的時間，內部都是空蕩蕩的狀態，龐大的體積放哪都不對，卻又是生活中不能捨去的物品。而日本推特上便瘋傳有一家公司LaserPecker推出了這款「FREETRIP」折疊式行李箱，折起來厚度才7公分，讓網友們都大呼太實用！

▲可折疊式行李箱 。（圖／翻攝自laserpecker）

「折疊式行李箱」顧名思義就是可以把行李箱壓得扁扁的，但是光用說的還是難以想像，能做出這樣的設計相當有創意。可以看到它是將暗藏的鎖扣開關藏在內側，把上下兩片往內收，便可以整個壓平，厚度變成7公分！如此一來就能更輕鬆收納，放在床底下、傢俱間的縫隙都相當方便。

▲可折疊式行李箱 。（圖／翻攝自laserpecker）

▲可折疊式行李箱 。（圖／翻攝自laserpecker）

方正、輕薄的外型，難免讓人會擔心這款行李箱是否很不堪一擊？不過這款折疊式行李箱使用的是PC混合樹脂加上鋁合金框架，耐衝擊性高、也很耐用。總重約4.5公斤，卻可以耐重50公斤，正常使用完全無需擔心。

▲可折疊式行李箱 。（圖／翻攝自laserpecker）

▲可折疊式行李箱 。（圖／翻攝自laserpecker）

屬於高度57公分的小型行李箱大小，總共推出四個顏色，方方正正的形狀讓內部空間完全沒死角，一般可放入3～5天份的行李，也配有密碼鎖，基本功能很完善。雖然在台灣購買不太容易，不過也有網友推薦淘寶上有許多類似款，有興趣的民眾可以參考看看喔。

▲可折疊式行李箱 。（圖／翻攝自laserpecker）

▲可折疊式行李箱 。（圖／翻攝自laserpecker）

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關鍵字：

行李箱, 可折疊行李箱, 折疊式行李箱, 日本, 推特
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