星・變美／最美女二《梨泰院》權娜拉5招維持好身材　「燒酒泡澡」超有效

▲權娜拉在《梨泰院Class》裡飾演朴敘俊初戀，高顏值又有好身材的她被封「最美女二」，亮眼程度不輸女主。



記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@hv_nara、JTBC

最近掀起超高討論話題的韓劇《梨泰院Class》，除了霸氣女主角金多美擄獲大批粉絲外，劇中飾演朴敘俊初戀、被封為「最美女二」的權娜拉也受到高度關注。曾是性感女團Hello Venus「門面擔當」的權娜拉，除了高顏值甜美臉孔，擁有一雙超長美腿的9頭身好身材更是讓人羨慕不已，雖然無法擁有跟她一樣大長腿，但她的5招私房美腿保養術和瘦身法一定要學起來！

1.盡量不熬夜



身高172cm的權娜拉曾在綜藝節目中曝光自己腿長106cm，即使有一雙超長美腿，她對於身材的維持還是不遺餘力。她曾透露，即使工作再忙，都會盡可能不熬夜，能早睡就早睡，不僅身體循環代謝更好，也有益於肌膚保養，同時還可以避免水腫，在鏡頭前保持良好狀態。



2.清淡飲食防水腫



過油過鹹的重口味飲食易發胖，還會容易讓人水腫、看起來虛胖，所以飲食上她秉持著少油少鹽的清淡準則，避吃重口味食物。

3.晚上不吃澱粉



為了維持完美體態，她還戒吃澱粉，但只有晚上不吃，將想吃的澱粉類食物放到早餐、午餐時吃，一樣有很好的減肥效果，同時又不傷害身體健康。

4.燒酒泡澡瘦腿又瘦身



擁有一雙人人羨慕的女神長腿，權娜拉更是注重腿部保養，她一週會泡2到3次半身浴促進腿部循環代謝，而且泡澡時水裡還會加入一杯燒酒，幫助身體快速變熱，可加快血液循環並大量排汗，讓她大讚「對於減肥來說真的很有效。」

5.每天抬腿、按摩＋拉筋



對於腿部線條也很重視的權娜拉，除了泡澡，為避免雙腿因運動或長時間站立太緊繃而變粗，她每天都會拉筋，讓雙腿線條更修長，且每天晚上還會抬腿10～15分鐘，促進腿部血液循環，再利用乳液或精華從腳跟由下往上按摩雙腿，幫助放鬆肌肉，還能瘦腿。

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