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雙手乾粗讓妳老10歲！6步驟居家SPA超簡單　熱敷、去角質秒回春

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▲SPA級居家手部護理6步驟讓你秒回春。（圖／翻攝IG）

▲除了容易顯老的眼周、頸部，雙手也是會洩漏年齡的局部。（圖／翻攝IG＠midoricoo、＠miyoshi.aa）

記者張毓容／台北報導

很多女星都很在意眼周和頸部的保養，因為這兩個部位一有紋路就顯老，但其實還有一個部位也會洩漏你的年齡秘密，而且被更多人忽略，那就是雙手！想解決乾荒粗糙，甚至指緣硬皮、肉刺等困擾，難道一定得去沙龍SPA館才能處理？其實只要準備好指緣油、護手霜、保濕噴霧和熱毛巾，搭配以下6個步驟，在家也能享受沙龍級的手部護理保養，讓雙手秒回春。

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▲Her Abib護手霜。（圖／公關照）

▲Abib 絲滑香氛護手霜50ml x 4，原價1,640元，特價1,199元。點我購買。

Step 1：軟化乾燥粗糙硬皮

首先塗抹指緣軟化霜於指緣肌膚周圍如硬皮、厚繭的地方，停留約30秒後擦拭。如果沒有軟化霜，也可用浸濕的熱毛巾包覆所有指尖，熱敷個1、2分鐘再取下。

▲SPA級居家手部護理6步驟讓你秒回春。（圖／翻攝品牌IG）

▲滋潤修護雙手前前去除老廢角質，能讓後續保養效果更好。（圖／翻攝IG＠neomorganics）

Step 2：去除老廢角質

使用手部去角質霜或磨砂膏輕輕按摩手部至手臂，並加強於指關節、指尖部位，全程按摩約2分鐘後，使用熱毛巾將去角質霜去除。

Step 3：以護手霜做「手膜」熱敷

先使用保濕效果較佳的護手霜塗抹於手背到手臂，再以熱毛巾將全手包覆起來，等大約5～10分鐘後，取下毛巾並用毛巾清潔手部及手臂。

▲SPA級居家手部護理6步驟讓你秒回春。（圖／翻攝品牌IG）

▲可針對暗沈部位，用護手霜加強厚敷。（圖／翻攝IG@abib.official）

Step 4：使用修護霜滋養肌膚

均勻塗抹手部密集修護霜或強調修護效果的護手霜於手部直至手臂後，定點按摩手掌、手腕及手臂直到手部修護霜吸收。另外可針對特別暗沈部位，使用修護霜加強厚敷，再將多餘份量擦掉，慢慢按摩至吸收。

▲Her和她 abib護手霜。（圖／翻攝abib IG、Her）

▲若是沒有指緣油，也可以臉部或身體保養精華油替代。（圖／翻攝IG＠abib.official）

Step 5：保養精華油滋潤指緣

使用指甲清潔液先清潔指甲表面髒污，取適量指緣油或手部修護精華塗抹於指緣肌膚，以畫圈方式輕按至吸收。若是想順便擦甲彩，則先上色後再使用指緣油，若是沒有指緣油，也可以臉部或身體用精華油替代。

Step 6：加上保水噴霧
待指緣上的精華吸收得差不多，使用深層保水噴霧噴灑於手部，做最後的鎖水程序。

近日韓妞著迷的護手霜，是包裝帶著文青風的品牌Abib，源自於「穀物」一詞，代表著品牌追求天然、純淨成分的精神，讓植物性成分發揮最高效益，除了滋潤雙手，也以迷人氣味吸引人，有鳶尾花、花果香、以及忍冬屬植物為靈感的森林系味道，「Her和她」推出限量特賣，4條絲滑護手霜只要1199元，限量100組，賣完就沒有了，趕緊補貨，讓護手也超有氣質。

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▲Her和她 abib護手霜。（圖／翻攝abib IG、Her）

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關鍵字：

Her和她, 護手, abib, 護手霜
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