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怪奇比莉、香奈兒女士被扭成LOGO　Mike Frederiqo翻玩印花T潮人搶著穿

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編／Linda　圖／品牌提供

來自荷蘭的90後藝術插畫家Mike Frederiqo，創意玩味時尚品牌Logo及設計師、名人讓原本高端的品牌既定印象多了份幽默感，其大膽設計風格相繼受到法國傳奇選物店COLETTE以及古董精品公司LXR&CO的青睞，隨後又於紐約藝廊SpokeArt舉辦作品展，收編許多時尚藝術迷。曾在紐約、香港、台灣開設快閃店，現在Mike Frederiqo全球官網正式上線，即日起至3月31日，不限消費金額即享有全球免運優惠。

▲Mike Frederiqo經典TRIBUTE系列。（圖／品牌提供）

▲生於1991年的Mike原先一心只想當畫家，後來輾轉之下身兼插畫家、設計師、刺青師等多重身分。

Mike Frederiqo曾以Louis Vuitton經典旅行箱及CHANEL經典鏈條包作為創作靈感，將品牌創辦人路易威登先生和可可香奈兒女士翻轉成品牌經典LOGO的圖樣，充滿玩味的巧思受到時尚界高度評價。

「TRIBUTE」可謂為Mike Frederiqo最經典的系列，也是不少人入手的首選。其中最廣為人知的作品，除了路易威登先生、可可香奈兒女士，後期陸續加入怪奇比莉、麥可喬丹、超模卡拉與凱特摩絲所織成的BURBERRY 格紋圍巾，此系列更是受到美國時尚設計師Marc Jacobs的公開推崇。

Mike Frederiqo經典TRIBUTE系列

▲Mike Frederiqo經典TRIBUTE系列。（圖／品牌提供）

▲美國爆紅女歌手Billie Eilish怪奇比莉也成了Mike Frederiqo筆下的繆斯，NT$ 2,680。

▲Mike Frederiqo經典TRIBUTE系列。（圖／品牌提供）

▲Off-White品牌執行長兼LV男裝藝術總監的Virgil Abloh化身LV LOGO，側邊開叉設計加入品牌經典橘色織帶彰顯巧思，NT$ 5,980

▲Mike Frederiqo經典TRIBUTE系列。（圖／品牌提供）

▲老佛爺（Karl Lagerfeld）與經典雙C LOGO的結合，NT$ 3280。

▲Mike Frederiqo經典TRIBUTE系列。（圖／品牌提供）

▲香奈兒品牌的創始人Coco Chanel扭轉成自己創造的雙C LOGO，NT$ 2,680。

▲Mike Frederiqo經典TRIBUTE系列。（圖／品牌提供）

▲美國設計師Marc Jacobs柔軟地摺疊成自己同名品牌的字樣，NT$ 2,980。

大大的扭曲Logo在中間，乍看還以為是仿冒品，Mike Frederiqo的翻玩印花T也深受潮人喜愛，尤其是老佛爺與香奈兒經典雙C LOGO的結合，從衣服、腰包到行李箱都是IG上頗受歡迎的款式。

 
 
 
 
 
 
 

▲Mike Frederiqo經典TRIBUTE系列。（圖／品牌提供）

▲免運優惠期間於官網消費指定金額，還能獲得限量馬克杯。

同樣是潮合作的LV X NIGO， Virgil Abloh 找來日本潮流大師與Human Made創辦人Nigo攜手合作推出LV2「LV平方」系列，系列中更翻玩NIGO設計，飛行夾克上有富士山圖像並飾有「LV Made」標誌。

►下個香奈兒爆款墨鏡！大勢元素斜紋軟呢、珍珠鏈、雙C上臉美翻天

►IKEA秒殺款「漁夫帽」再度回歸！一頂百元價，還不趕快搶

關鍵字：

Mike Frederiqo, 荷蘭插畫家, 藝術家, chanel, LV, Karl Lagerfeld, Billie Eilish, 印花
fashion.net

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