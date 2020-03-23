絕美JOY by Dior淡香精瓶底藏「羅盤玫瑰」　同場加映香氛沐浴皂

▲ 添加橙花和木質調，讓玫瑰花香顯得更圓潤。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

「Dior JOY」的歡愉氣息一直深受女生喜愛，今年迪奧首席調香師François Demachy，全新催生JOY by Dior淡香精，不僅延續香氛明亮花香調的歡愉之感，更添加橙花、木質調，打造更具層次的香味。



JOY by Dior淡香精將明亮花香調全面昇華，將歡愉之感推向新境界。全新揉合溫潤的木質協香香調，將豐富花香幻化成繽紛的萬千色彩，帶給女性更直率、奔放的歡愉，讓人不禁想徜徉在它耀眼的絢爛之中。



以橙花香精與佛手柑揭開序幕，接著以格拉斯玫瑰、大馬士革玫瑰成為中調的香氣核心，交織著依蘭依蘭和雙瓣茉莉，展現出圓潤、感性、鮮明動人的香氣。

中調尾韻以著柔軟檀香、橙花香精，精準揉合各式木質香，打造的「木質協香香調」，最後以白麝香和廣藿香原精，在尾韻畫下伏筆。

精緻高級珠寶般的璀璨華麗瓶身，與瓶內令人歡愉悸動的粉紅香水相互輝映；象徵幸運的「羅盤玫瑰」則被精緻雕飾於瓶底，綻放璀璨光采。

▲JOY by Dior淡香精，30ml，2,850元、香氛沐浴皂，100g，1,000元。

全新JOY by Dior香氛沐浴皂，外型宛如粉紅珍珠般圓潤、純淨、柔滑，精巧細緻讓人愛不釋手。其豐富綿密的細緻泡沫，能溫柔包覆肌膚，讓沐浴時刻也能沉浸在幸福氛圍中。建議可與同款香氛身體乳搭配使用，更能完美延續繾綣芬芳。

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