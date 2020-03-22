勤洗手更要保養！絕美文青護手霜值得囤　徹底滋潤還能拿著拍美照

▲勤洗手更要常護手。（圖／Unsplash）

時尚中心／台北報導

最重要且必要的防疫日常是勤洗手，但經常清潔，讓手部很容易乾燥，造成粗糙、指緣脫皮等等問題，手不能不洗，因此在努力搶乾洗手、酒精之餘，記得護手霜也該補貨，而且要勤快地搽，才能讓雙手保持潤澤，不會又乾又粗，指甲做得再美也沒用。

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近日韓妞著迷的護手霜是包裝帶著文青風的品牌Abib，源自於「穀物」一詞，代表著品牌追求天然、純淨成分的精神，讓植物性成分發揮最高效益，除了滋潤雙手，也以迷人氣味吸引人，分別有鳶尾花、花果香、以及忍冬屬植物為靈感的森林系味道的絲滑香氛護手霜。

Abib護手霜不但滋潤度相當足夠、不粘不膩，而且簡單的包裝很有質感，是拿來拍IG美照最佳道具，不但可以擺拍，雙手養護之後，拿著拍張照，多麽完美。「Her和她」購物網站，推出4條一組只要1199元的超級優惠價，4種香氣一次打包，可以依照心情選用，也可以家中、辦公室、包包裡各放一條，方便洗手之後隨時補擦。

▲Abib護手霜包裝簡約討喜，隨便拍都美。（圖／abib.official IG）

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【同場加映】

▲Timaru護手組（8+2入），原價1,280元，特價775元。點我購買。

強調高效保濕不黏膩的Timaru護手組，滿足女性嘗鮮的願望，內含檀木凝香精油、玫瑰精油、愛戀裸香香水與迷情罌粟香水等4款護手霜，能天天變換喜歡的味道；保養更深層，則可使用Timaru英倫香氛抗老護手精華，有趣的是配備新型噴頭，用噴的就能達到保水效果，且採獨特凝香技術，為雙手完美留香。

此外，被暱稱為冰冰霜的澳洲Blackmores 維他命E霜，能擦臉也能護手，隨身攜帶相當方便，絕對是保養手部的好物。

▲Timaru英倫香氛抗老護手精華（6入），原價1,580元，特價885元。點我購買。

▲澳洲Blackmores 維他命E霜50gx4（冰冰霜），原價1,500元，特價998元。點我購買。

▲德國Kamill卡蜜兒 粉紅甜蜜限定護手霜4入禮盒組*1，原價599元，特價429元。點我購買。

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