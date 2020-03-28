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胡小禎單身後更美了！越來越自信的6個祕訣，女孩都該學

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恢復單身的胡小禎，每次現身都感覺更美麗、自信一些，這不是靠天生麗質，而是靠後天努力，以下是她分享單身之後，越來越美、越來越自信的6個祕訣。

<關於心態>

1. 放下前任，享受當下的每一刻

2019年和前夫李進良簽字離婚，兩人正式結束12年的婚姻，不過兩個人仍維持友好關係。「因為女兒的關係，我們本來就會定期連絡，但我對前任的態度就是"這個人曾經出現在你生命當中，撇開那些恩恩怨怨，他還是一個很瞭解你的人，我會很珍惜這個緣分，兩個人相遇一定會有道理存在，何必去交惡。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

當然一個人、沒有伴侶的時候還是會孤單，但小禎說這個時候，孤單是一種境界。「妳可以一個人走遍世界，結識不同的朋友。妳也可以選擇下班之後，立刻回到家裏， 享受自己的世界。一個人的孤單，並不可怕。最可怕的，是有了伴侶之後的那份孤單。」

2. 對自己好，讓自己更有價值

女人要記住了：妳對自己好，就會變得更出色，在別人眼裏，就更有價值。而妳對別人付出太多，自己就會變得更薄弱，妳的利用價值完了，也就完了。所以，別老想著取悅別人，妳越在乎別人，就越卑微。只有取悅自己，並讓別人來取悅妳，才會令妳更有價值。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

<關於肌膚保養>

3. 絕對不放棄，運動完敷臉的好時機

運動後、毛細孔整個張開，廢物都隨著汗水排出，這時候肌膚處於有什麼吸什麼的狀態，胡小禎絕對不會放棄這個好時機。「這是最事半功倍的保養法，如果想更省時，我會敷上面膜，進浴室洗頭髮先，然後洗身體洗完再把面膜拿掉。」她大推自己代言三年的W SHOW面膜「布膜非常薄很服貼，所以敷著洗頭洗澡也不怕會掉。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

<面膜加分用法>

W SHOW最近推出全新「舒緩保濕膠囊」，小禎會在面膜前先擦一顆在全臉，之後敷完臉亮到彷彿打完淨膚雷射，「我推薦給朋友，每個人用完都很驚艷。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4. 女人的魅力除了曲線還有肌膚觸感！天天用嬰兒油+身體乳擦全身

「我覺得女人的魅力除了曲線還有肌膚的觸感」，瘦下來的小禎，身體肌膚光滑又緊實，除了靠運動，她每天洗完澡一定會用嬰兒油MIX身體乳擦全身。「有時間泡澡的話，我還會在水裡加沐浴油。」擦完不要急著坐下或穿衣服，等幾分鐘讓質地吸收，不用幾天就能感受到何謂肌膚吹彈可破、閃閃發光的境界。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

<關於身材>

5.屁股蛋的線條就靠每天50下深蹲養成

面對即將到來的夏天，短褲即將出籠，小禎建議女孩如果想擁有美麗的屁股蛋線條，深蹲是最有效、最快有感的運動。「我如果沒空去健身房，回家一定會做50下深蹲，邊看電視邊做就不會那麼辛苦了。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

<關於感情>

6. 再談戀愛，會找一個愛我比我愛他多的男人

這也是胡小禎最想跟女兒說的戀愛忠告，呼應她之前在臉書分享的愛情心得，"女人記住了，選男人沒別的，就是選疼妳的！不管他再有錢，再有才華，再帥，再有口才，再有智慧，再有能力，再孝順，再多愛幫助人，要是不疼妳，一點屁用都沒有！"有些人適合妳但不愛，有些人愛妳卻不適合。想知道愛不愛，別用耳朵聽要用眼睛看。看他付出多少。而想知道適合與否，別問他有什麼，而要問妳的笑和眼淚。一直讓妳流淚的、條件再好也不能要，一直讓妳笑的，就算吃苦也值得。寧可笑著累，也不要哭著享受。一輩子不長記得對自己好一點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※JASMINE LEE
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

『瘦身』 瘦腰瘦肥肚 ♥ 5個動作立馬見效 ♥ 腰是腰，肚子消消

靠星座選出自己的命定酒！最適合12星座的威士忌與專屬喝法

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 單身, 愛自己
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