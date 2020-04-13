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最適合12星座的威士忌與專屬喝法　巨蟹特愛奶酒香、直率牡羊就是要純飲

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懂喝酒的人一定知道威士忌分成很多種類，不同的原料和木桶都會造就不一樣的口感及層次，就像人的性格有百百種，但是對於女生來說，威士忌算是比較陌生的酒類，所以特別用相對容易瞭解的12星座性格，幫大家整理出4種不同的威士忌，讓大家輕鬆在茫茫酒海中找到那款屬於自己的命定酒，不論是下次去酒吧小酌，還是在家享受微醺時光，就照這篇跟著挑！

火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座擁有烈火般的熱情，喜歡衝第一的他們天生散發著滿滿正能量，做起事來總是快、狠、準；因此，味道獨特濃郁的「艾沙貝Ailsa Bay Batch 1.2 Sweet Smoke」才能與火熱的你們匹配，從耀眼的橘黃色酒體中，喝下一口就能強烈感受悶燒過的石楠花與篝火的木頭煙燻香氣，同時香草橡木與奶油太妃糖相互交織散發出濃厚的烤橡木味，跟火象星座的個性一樣直率。

火象星座命定喝法：

牡羊座：不折不扣的行動派，與其花時間調製，不如就直接從酒瓶中倒出酒液純飲，不添加任何東西，品嚐Ailsa Bay最原始的濃郁風味。

獅子座：擁有與生俱來的霸氣，加入冷萃咖啡和通寧水，激出Ailsa Bay的煙燻風味。

射手座：熱情奔放的你，若把Ailsa Bay與蘇打水或氣泡水調製，並加上檸檬角做裝飾，豐富的水果、香草和煙燻香氣就會立刻突顯。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

土象星座：金牛座、摩羯座、處女座

土象星座是出了名的條理清晰，喜歡細細品味生活，這樣專注完美的個性適合秉持傳統手工釀造精神的「百富12年雙桶」，使用傳統橡木桶與歐洲雪莉桶連續熟成，將水果、蜂蜜、堅果與肉桂的甜美辛香完美融合，喝起來餘韻豐富迷人。

土象星座命定喝法：

金牛座：精打細算的你，只要將少許酒液加入冰球後即可直接品飲，營造一種怎麼喝也喝不完的感覺，隨著冰球融化，也能喝出濃韻程度不同的百富12年雙桶。

處女座：凡事追求完美的處女座，只有純飲才能察其色、聞其香、品其味，細細感受每一滴酒液的風味。

魔羯座：踏實、意志力強、習慣掌控自己生活步調的你，可以嘗試在威士忌中加入一點氣泡水，創造一種輕鬆又不失去原貌的風味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

熱愛自由的風象星座是一群不受規則拘束的野孩子，自由自在、求新求變，也因此讓人難以捉摸，對應到威士忌酒款，則像三重麥芽威士忌瓶身上金屬製的「三隻猴子」一樣有趣又不失質感，喝起來帶有柑橘果香的輕盈滑順口感，看似沒那麼講究，但也因為獨特的新意成為年輕族群的調酒首選。

風象星座命定喝法：

雙子座：性格變化多端的雙子座，開心時可以暢飲加入蘇打水的Monkey Splash；難過時也可調製一杯暖心又暖胃的Hot Toddy，療癒不同時候、狀態的自己。

天秤座：介於冷靜與活力之間的個性，最適合來一杯Old fashioned，加入少許糖漿與苦精，再放上橙片巧妙平衡威士忌的辛香口感，喝起來展現個人態度。

水瓶座：出了名的不按牌理出牌，總是讓人無法捉摸，那麼混搭風的Ginger Monkey絕對能成為首選，薑汁汽水與威士忌相互調和，意外碰撞出層次濃郁的零失誤調酒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

心思細膩又浪漫的水象星座，對於人與人之間的互動與感受總是觀察入微，背後的故事或意義也能引起你的注意力，這就像格蘭菲迪一樣，其象徵酒廠純淨的水源地，這款「格蘭菲迪15年」，獨特老酒混新酒的蘇羅拉Solera系統釀造方式，增添口感的層次與神秘感，擁有成熟水果的香氣和蜂蜜的香甜，剛好呼應水象星座的浪漫個性。

水象星座命定喝法：

巨蟹座：溫柔又具同理心的巨蟹座，推薦以古早味紅茶、杏仁香甜酒融合格蘭菲迪15年，再加入香草奶泡，淡淡的奶酒香，越喝越順口。

天蠍座：在酒中加入水蜜桃酒、山椒與香草，突顯格蘭菲迪15年的熱帶果香，再加入竹炭粉，營造出這款調酒的黑色神祕感正好符合天蠍座複雜的心理狀態。

雙魚座：總是擁有自己的小劇場的你，不如直接純飲格蘭菲迪15年，雖然只有15年，但風味上蘊含比15年更老的酒液，喝下去絕對會不禁想著這真的只有15年嗎！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※WENDY CHEN, JAMIE YEN
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 星座, 威士忌, 運勢
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