頭髮扁塌出油是因為「清潔不正確」　10款頭皮淨化液還你清爽感

頭皮分泌的皮脂是臉部肌膚的 7 倍，再加上台灣的高溼氣候、現代人的飲食習慣、作息不正常、壓力大、空氣汙染都會讓肌膚與頭皮越好發敏感、易受刺激進而油脂分泌不平衡。不管是挑選錯誤的洗髮精還是不正確的洗髮方式，都會導致頭皮油脂清潔不完全，而未被清潔掉的油脂結合頭皮的老廢角質形成連洗髮精都洗不掉的「固態油脂」，就需透過淨化型洗髮品來定期清潔，恢復頭皮健康環境。

其實，多數人最常遇見的頭皮問題都是來自「頭皮清潔不正確」，未正確代謝清潔的油脂結合老廢角質、髒污，形成一種難以用一般洗髮精清除的「固態油脂」，從毛孔凹槽堆積至頭皮表層與髮根，就像是攀附髮根的拖油瓶一般，進而導致大大小小的頭皮問題。輕則導致出油快速、髮型油塌、頭油異味等形象問題，重則產生頭癢、頭皮痘痘、髮絲變細、不正常掉髮等影響著生活品質。

為了正面迎擊一般洗髮精也洗不掉的「固態油脂」，正式揮別油塌頭，如何挑選淨化型洗髮品就成了一套學問。而頭皮身為全身僅次於眼皮薄度的皮膚，甚至比臉還嬌嫩，挑選淨化型產品時更應以最溫和不過度刺激的劑型為優先考量。

艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液 260ml／NT$350；820ml／NT$950

5α捷利爾頭皮淨化液添加了植萃檸檬酸與甘醇酸，可透過液態完整包覆頑劣固態脂，快速軟化角質，以對頭皮最溫和的方式淨化代謝頑劣油脂，並將中藥裡常用來舒緩鎮靜肌膚問題的甘草作為明星成分，以領先市場的獨家技術研發製成小分子液態，讓有效成分能瞬間浸潤頭皮，並在配方中加入焦糖，讓儘管是洗劑，也能將對頭皮調理功效極佳的甘草次酸副合物抓住，停留在頭皮上作用更長時間，讓頭皮狀況穩定不出包。淨化同時調理鎮靜，持續帶給頭皮健康提升防護力，洗後頭皮輕盈毛孔暢通，髮根有力又蓬鬆！

Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜 250ml／NT$1,680

海鹽舒緩頭皮潔淨霜一直都是Christophe Robin最受歡迎的品項，添加的海鹽是天然去角質成分，不同大小顆粒，能夠洗淨髒污、促進頭皮血 液循環、平衡補充所需的礦物質和鹽分，染後也能幫助減低舒緩頭皮因化學殘留物質造成的刺痛和搔癢感。濕髮時使用少量於頭髮上 輕柔地按摩頭皮，特別注意於頸背部，加點水先快速沖洗，然後以清水大量沖洗，頭髮將會感受到令人意想不到的乾淨和輕盈，重獲頭髮自然的柔軟和光采。

uka頭皮淨化液 200ml／NT$980

使用高品質天然萃取胺基酸做為洗淨成分的頭皮淨化液，利用豐潤細緻的泡沫洗去頭皮上多餘的油脂。混合了尤加利、薄荷為主，加上具有抗菌性的茶樹等天然香氣，創造出清新的清潔感。使用前先梳髮，沖濕頭髮後在頭皮上從前端髮際線朝著頭頂的方向適量塗抹，按摩頭皮後用清水沖洗乾淨。

Sisley賦活重生深層潔淨髮精露 200ml／NT$2,900

號稱「頭皮的吸油面紙」，針對環境對髮肌的髒汙，一次達到徹底潔淨，頭皮徹底深呼吸！ Sisley賦活重生深層潔淨髮精露內含高嶺土成分 ，能夠瞬間吸收分泌過剩的皮脂，清潔頭皮上的髒汙和殘留物，並且消除不好的氣味，讓頭皮恢復乾淨清潔的最佳狀態。爪哇萃取物則可以有效改善頭皮油脂過剩的問題，藉此重新平衡髮肌健康，不必再使用大量的洗髮精才能維持頭髮潔淨! 香芹籽萃取物能幫助於淨化髮肌，保持頭皮屏障功能的完整性，有效去除髒汙，減少刺激和髒汙滲透到髮肌當中。

伊夫黎雪Yves Rocher辣木籽淨化髮醋150ml／NT$420

用醋洗髮原來是來自法國老奶奶智慧！源自於50年代因為法國的自來水偏硬，鈉、鈣含量高容易堵塞毛孔，造成頭髮乾澀、毛躁，因此許多婦女都會用醋來做頭皮護理，因此伊芙黎雪Yves Rocher將這古老秘方結合科技，獨家添加源自東南亞的辣木籽萃取，不只能幫助髮絲清潔，同時能深層淨化頭皮，強健抵抗汙染微粒的影響，尤其以醋作為成分基底，更能加強清潔功效。

呂Ryo 滋養韌髮深層清潔液 125ml／NT$599

含人蔘精華、栗皮萃取物及薄荷萃取物，能深層清潔頭皮毛孔，舒緩止癢，淨化控油，令頭皮舒潔清爽。一週使用一次，可以深層清除平時洗髮精無法洗淨的頭皮毛孔油脂與污垢，其添加天然薄荷油，達成鎮靜頭皮、清涼的效果。深層清潔液含有適合按摩的柔軟凝膠質地，可以按摩頭皮1-2分鐘後再沖淨，以洗髮精洗淨頭皮。

PHYTO舒氧淨化髮泥 125ml／NT$ 1,350

PHYTO髮朵針對頭皮深呼吸史上最夢幻粉泥膜，採用北非特拉斯山脈千萬年的 「摩洛哥天然火岩泥」，高達30種以上微量元素和礦物質，具有強大的油脂吸附力，深層潔淨帶走油脂與汙垢，同時滋養髮絲，斷開黏人殘留物；結合尤加利精油及牛蒡萃取物，使用後頭皮感到如重獲自由般無比暢快。建議每週使用一次。將泥膜均勻地塗抹在乾的頭皮上，10分鐘後沖洗乾淨，接著使用舒氧淨化洗髮精。

JuliArt甘草次酸角質淨化液220ml／NT$900；1000ml／NT3,600

專為各類頭皮設計之日常清潔洗髮精，不含藥性，活絡毛髮，維護頭皮健康，特別針對特殊頭皮問題所設計的清潔產品，可溫和淨化角質污垢，可每天使用，日常清潔調理。直接使用於頭皮、獨創設計的頭皮與頭髮通用的淨化液，軟化角質，以草本複方成分調理頭皮、活化髮根，維持頭皮健康，以漸進控油代替強力去油，以溫和配方舒緩頭皮不適感、開創洗頭髮新思維。草本呵護，液態頭皮洗髮精。

RF頭皮養護5號精油COMPLEXE 5 50ml／NT$2,500

RF荷那法蕊針對頭皮的第一款商品即為RF頭皮養護 5號精油，至今依舊是髮品界的傳奇經典商品。主成份包含柑橘精油、薰衣草精油，能調理、深層淨化並舒緩頭皮，為後續吸收做準備。洗髮前將頭皮均勻塗上精油，以指腹充分按摩頭皮，靜候10分鐘後再洗髮，每週使用1至2次。（敏弱頭皮建議先使用紫苑草頭皮舒緩精油。）

AVEDA 頭皮淨瑕潔膚凝膠 150ml／NT$1500

頭皮淨瑕潔膚凝膠富含冬青樹萃取水楊酸及巴巴蘇籽油，可溫和移除老廢角質及髒污，幫助頭皮回復潔淨，減少細菌滋生產生異味。每次洗髮前，在頭皮中央劃「米」字，雙手按摩頭皮，沖洗後再接洗髮程序。乾髮、濕髮皆可使用。

※ YOYO SU

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