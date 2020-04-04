8款「高訂玫瑰香水」一生必收藏！充滿層次、奢華且不易撞香

玫瑰香水讓人無法say no！對重度玫瑰控來說，以下這幾款玫瑰香水充滿層次、用料奢華、且不易撞香….絕對是玫瑰控必須收藏的夢幻逸品！

Aesop Rōzu馥香水

50 mL 1.7oz／NT$5,300，2020年4月20日開始販售

幫Aesop創作出馬拉喀什馥郁香水、熾香水及芳香室內噴霧的調香師巴納貝．菲永（Barnabé Fillion）這次以法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安（Charlotte Perriand）為繆思，並取自與她同名的日本玫瑰為配方靈感，打造出Aesop第一款花香調的香氛。

Rōzu 馥香水的前調展開豐富的玫瑰花香，同時帶出苦橙、佛手柑、紫蘇（代表貝里安對日本的鍾愛）與粉紅胡椒新鮮的辛香。中調的花香大放異彩：依蘭依蘭交織著乾燥、辛辣的木質香氣；隱約的煙燻調癒創木與茉莉花更襯托出玫瑰的氣味。基底的後調由深刻的檀香、柔軟綠意的岩蘭草、甜美的廣藿香及溫暖琥珀調的沒藥所組成。麝香則精巧地將香水的整體串連起來。

此香水柔和細微不分性別，50mL琥珀色玻璃瓶包裝，包裝內盒上還印有法國傳奇設計師夏洛特．貝里安1933年的攝影作品讓收藏者細細感受與品味。

迪奧 LA COLLE NOIRE柯勒諾瓦



40ml／NT$3,250；125ml／NT$7,250

在亞洲相當熱賣的LA COLLE NOIRE柯勒諾瓦，靈感來自迪奧先生最愛的柯勒諾瓦莊園，「柯勒諾瓦莊園是迪奧先生在格拉斯的家，每當春天時分，千葉玫瑰在這裡的花園綻放。這時空氣中瀰漫著花朵飽滿、糖蜜般的果香、繾綣不散。」

LA COLLE NOIRE柯勒諾瓦的香水核心是芬芳馥郁、層次感細膩豐富的千葉玫瑰原精， 略帶果香的前味，讓緊接而來的五月玫瑰更顯獨特絕美。馬達加斯加丁香精萃的辛香與濃郁辛辣木質香氣的癒創木混和在一起是款柔和圓潤的木質調玫瑰香。

Tom Ford 私人調香系列 - 禁忌玫瑰



50ml／NT$ 11,200 台灣預計4月1日上市

TOM FORD的玫瑰香味一向不同凡響，前一款Cafe Rose，用咖啡的苦味凸顯玫瑰的嬌嫩溫潤，一聞就令人印象深刻。今年禁忌玫瑰（英文名Rose Prick）一曝光，超美的霧面粉紅瓶身立刻引發討論，但和甜美外表不同，這款香水有著強烈名字Rose Prick，直譯是「玫瑰爛人」，實則想傳達的意念是"帶刺的玫瑰'，想當然這款玫瑰香、絕不是嬌滴滴的柔美調性，而是帶有強列辛香感的個性香調。

品牌調香師選擇了三款頂級玫瑰品種作為香氛基調，包含五月玫瑰、土耳其玫瑰和保加利亞玫瑰等，當玫瑰香氣出現之前，先用了直接挑動嗅覺的辛香味四川胡椒與薑黃做為前調，這樣衝突的氣息絕對會令人充滿好奇。溫潤的零陵香豆和沉穩廣藿香最為尾調，讓整體香味更偏中性，有些男生也可以嘗試。

▲（圖片來源：instagram@inesbeautypl）

ARMANI PRIVÉ LES EAUS高級訂製 淡香水花園系列-米蘭玫瑰 ROSE MILANO，100ml／NT$6,500

2020年推出的新香調，以大馬士革玫瑰為主角，細細揉入鮮明的義大利檸檬香息，尾韻則綴以清新沉穩的白麝香，完美襯托出玫瑰花瓣的迷人香氣。另外，整個系列的瓶身也重新設計，標誌性的鵝卵石造型瓶蓋由霧黑轉變為亮黑色；為了彰顯主香調特色，手工打造香水瓶中更是直接呈現出各款香氛的專屬色彩。

CELINE 高級訂製香水系列 - LA PEAU NUE肌膚之親

100ml／NT$7,100； 200ml／NT$10,500

由藝術總監HEDI SLIMANE親自打造的頂級香水系列，身為2004年CHRISTIAN DIOR香水屋的創始人，HEDI 擁有著極高的法國高級香水知識，因此，自此系列釋出後，就讓全球香氛迷相當注目。共11款香調，其中這款肌膚之親靈感來自 70 年代電影偶像巨星的優雅風格，除了佛手柑、還使用女孩最愛的花香調玫瑰原精、白鳶尾脂打造出一款非常溫潤的花朵粉嫩氣息。

Gucci 玫瑰之歌香水，100ML／NT$11,000

根據全世界的銷售排行榜，這系列最熱賣的香味就是這一款，名稱來自主要香氣：玫瑰，但調香師選擇了麝香及濃郁的木質香氣，譜出一首多元奇幻的玫瑰組曲。瓶身設計靈感來自於在藥商的古老木櫥中發現的瓶子，奇妙的藥罐子及香氛容器。「玫瑰之歌」是Gucci創意總監Alessandro Michele親自挑選的藍色，非常特別、具有別樹一格的特色。

嬌蘭Guerlain叛逆玫瑰淡香精，75ml／NT$9,200

2019年嬌蘭總部看見了台灣香氛市場的潛力所以引進原本只在香水專賣店販售的頂級香氛「L'Art & la Matière 藝術沙龍系列」，自上市以來這款玫瑰淡香精最受好評，有別於一般玫瑰的柔情嬌媚，這款香調叛逆而野蠻。

靈感來自驕傲的奧圖曼帝國，本該溫暖的粉紅玫瑰，卻多刺棘手並帶著桀驁難馴的性感。而廣藿香更為其增添一層嫵媚且神秘的面紗，最後以清新自然的蜂蜜香迎來一抹清甜。

Louis Vuitton路易威登 Les Sables Roses 香氛



100ml／NT$11,900；200ml／NT$17,900

在香氛市場上不斷突破創新，2018年Louis Vuitton路易威登推出一款中東限定的中性香氛Ombre Nomade，以烏木為主調，打造出深邃沉穩的木質體驗，2019年又上市新成員上"Les Sables Roses"，從名字不難看出玫瑰的蹤影，品牌御用調香師Jacques Cavallier Belletrud形容這支香調想要描繪出"廣闊無邊際的沙漠，在第一道曙光乍現時的粉紅綺麗景象"，所以使用了玫瑰，將其清新的新鮮感受對比烏木、龍涎香的深沉，讓人擁有難以忘懷的奇幻嗅覺體驗。

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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