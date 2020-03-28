「箭頭形瀏海」最耐看！想要維持漂亮的瀏海造型，3件事要知道

最近熱播的《梨泰院classes》，劇中金多美和權娜拉都是齊瀏海造型，從高中到出社會，不論長髮或短髮，瀏海造型既能可愛也能很時髦，假如你也因此心癢想要剪瀏海，那就要先知道關於瀏海的3件事：

首先要了解自己的臉型

先到髮廊和自己熟悉的造型師諮詢吧！讓髮型師來評估該從頭頂的哪裡開始剪，以及最適合你臉型的瀏海是哪一款；一般來說，心型臉適合所有的瀏海；若是臉型較窄的人則是可以選擇較平直的瀏海。

大眾普遍喜愛的瀏海是呈箭頭形：邊緣較長而中間稍短，像是在框住眼睛一般。

▲（圖片來源：lim hyo seon）

瀏海其實要花時間照顧

再來，讓我們拋棄有關瀏海的宇宙級迷思－「瀏海的維護成本很低」。不論你的髮質如何，瀏海都是需要每天起床用心照顧，沒有一款瀏海是你醒來就乖乖聽話的，另外，如果你是個不愛洗頭的人也要注意，有了瀏海你可能要更常洗頭髮了，不然很快就會變一束一束的油條。

齊瀏海通常會面臨分岔的問題，或是因為髮流而亂翹，其實解決的方法很簡單，只要把亂掉的部分的「髮根」沾水打濕，用手指順一下，再用吹風機的熱風快速吹整後，接著馬上轉換成冷風定型，任意妄為的髮絲將會變得溫馴無比。

▲（圖片來源：lim hyo seon）

過渡期的痛苦

說到瀏海最令人痛苦的就是無法避免的過渡期，頭髮平均每月增長1.25公分，如果你想維持瀏海造型，基本上每三個禮拜要進行例行的修剪；若如果你想把瀏海留長，可以請髮型師從尾部小小修剪，讓瀏海慢慢與旁邊的頭髮融合在一起，並在瀏海開始阻擋視線時選擇中分或旁分。

※YOYO SU

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