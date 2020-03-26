「芋香蛋糕盒」吃起來綿密又濃郁！6款從冬天紅到春天的芋頭甜點

除了春季盛行的櫻花與抹茶季甜點值得關注之外，每年冬夏之際都會推出的「芋頭甜點」也是芋頭控必須關注的系列，因為季節不同，盛產的芋頭口感也會有所差別，一般來說，冬天的芋頭口感較為綿密，夏天則因為多雨關係，口感相較之下會比較差，但不論口感差異，其實芋頭一直以來都存在著專屬的愛好者，現在就來看看從2019年末延燒到2020春天的芋頭甜點有哪些值得關注的吧！

【gelato pique cafe x蜷尾家 芋頭牛奶霜淇淋】NT$130

gelato pique cafe每次與蜷尾家聯手推出的新口味都不會讓人失望，這次悄悄上市的「芋頭牛奶霜淇淋」更是與辻利茶舖聯名的抹茶系列的另一款春季選擇，看似簡單的霜淇淋，可以看到上面有一顆顆若隱若現的大甲芋頭顆粒，吃起來的口感呈現綿密與細沙感，同時加入澳洲牛奶製成的濃郁香氣，更是冰淇淋控不得錯過的新品。



地點：新光三越信義A8 2F

【八月堂 紫薯芋泥可頌】NT$59

從1月份就上市的「紫薯芋泥」，同樣選用台灣在地芋頭，製作成奶油餡擠在八月堂經典的酥脆可頌中，上層在撒上紫心甘薯粉，整個甜點呈現淡淡粉紫色，看起來優雅，吃起來也很濃郁。

【金帛手製 抹茶芋泥生乳捲】NT$420

每年冬天都要購入一條的金帛手製生乳捲，於2019年冬季強勢回歸「抹茶芋泥」口味，綠茶色的蛋糕體是用台灣茶與抹茶為基底製作，口味上則選用芋頭製作，吃起來外層鬆軟內層滑順，不會太過甜膩，是愛抹茶或是芋頭的人必嘗的口味。

地點：台中精誠店、台中三民店

備註：官網訂購、店面購買

【金帛手製 芋香蛋糕盒】NT$480

回購率超高的台中人氣甜點金帛手製今年初乘勝追擊，推出適合與三五好友分享的「芋香蛋糕盒」，飽滿的紫色紫薯粉表面，印上品牌logo，甜點設計上運用法式歐貝拉的概念，濃郁又綿密的芋泥、鮮奶油、蛋糕層層堆疊，同時還暗藏了增加口感的Q彈小麻糬當作驚喜，一整塊切下可以看到清晰的剖面，同時響應環保用保鮮盒盛裝，吃完還可重複利用容器，非常方便。

地點：台中精誠概念店、台中三民店

備註：官網下單訂購

【真芳 甜芋泥肉鬆三明治】消費不限金額加價NT$89

還記得台北必吃人氣早餐之前與7-11合作推出甜芋泥肉鬆三明治，上市7天預購就破萬盒的超狂紀錄嗎？沒有吃到的人沒關係，這次真芳要直接在自己的門市限量上市，這次絕對要手刀購入。

乍看芋泥和肉鬆怎麼搭都感覺很怪，但是這款三明治用綿密的芋泥搭配鹹甜的肉鬆，中間再夾入真芳特製煉乳醬，搭配柔軟的吐司一口咬下，口感非常豐富，剛剛好的甜鹹滋味不會過於突兀，反而達到意想不到的平衡感。

地點：信義店、大安店、民生店、南西店

【微甜室 芋泥奶茶戚風蛋糕】6吋 NT$780／8吋 NT$1,080

以網購起家不到一年就累積超高人氣的微甜室推出一款創意的「芋泥奶茶戚風蛋糕」，選用大甲檳榔心芋頭蒸煮磨成芋泥，同時也保留芋泥的顆粒感，搭配用鮮奶製成的牛奶戚風蛋糕，加入英式紅茶奶霜，至於總是讓人傷透腦筋的視覺裝飾，微甜室也別出心裁以芋頭奶凍的方式鋪上滿滿一層在表面，雖然蛋糕看似樸素，但切開來即可看到各種食材的層次，一口吃下更是有豐富的變化，絕對是芋頭控的最愛之一。

※WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com）

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