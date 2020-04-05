5雙精品低跟鞋展現女人味！CHANEL雙色鞋耐看好搭、DIOR爆款是夢幻逸品

一雙好看的跟鞋，能夠提煉出一個女生的女人味，在細節中展現出時尚風格與女性獨有的溫柔，若是想要入手一款經典又能百搭時穿的鞋款，低跟鞋絕對是首選，正式場合不失莊重，日常造型也能輕鬆駕馭，以下五款精品的低跟鞋，讓你展現迷人魅力。

CHANEL 雙色鞋

Coco Chanel女士曾說過：「鞋子是優雅最重要的一部分，一雙好鞋可以襯托女性優雅的氣質。」1957年她設計出淺褐色和黑色組合的雙色鞋，成為了香奈兒的經典品項之一，老佛爺卡爾拉格斐Karl Lagerfeld在2015年推出了調整比例的雙色鞋款，不僅重拾細帶設計，也搭配了方型鞋跟，說道：「細帶低跟雙色鞋成為最具現代感的皮鞋，令小腿線條更為優美。」

除了可以讓腿部線條看起來更加延身的細帶款，還有全包款式的雙色鞋，在鞋跟部分也採用雙色概念，中間的金色裝飾有著立體的香奈兒Logo，低調中盡顯奢華風格，也是日常上班族可以穿著的經典款，搭配褲裝、裙裝都合適。

Dior J’adior細跟鞋

Dior創意總監Maria Grazia Chiuri上任之後，採用復古與摩登設計結合，以漆皮及科技織布面料，推出平底、6.5cm及10cm跟高款式的J’adior 蝴蝶結鞋，尤其又以6.5公分高的款式最受歡迎，用白底繡有黑色J’adior字款作為鞋的車邊。

之後也推出了拿掉旁邊蝴蝶的款式，頂級小羊皮覆面6.5公分超細跟，皮革鞋底搭配Christian Dior先生鍾愛的幸運星作配襯，鞋身以整塊黑色科技布料一體成形包覆製作，更加舒適好穿。

Salvatore Ferragamo 蝴蝶結鞋

由創辦人女兒芙拉瑪費洛加莫Flamma Ferragamo所設計的Vara鞋款，從1978年誕生至今，是經典中的經典，鞋頭款飾綴以纙緞蝴蝶結，蝴蝶結的中央是家族姓氏"Ferragamo"的Logo品牌標識的金屬扣牌，透過圓弧狀鞋型、低跟呈現低調百搭的姿態，優美典雅又能展現出女人味。

而今年Salvatore Ferragamo對標誌性Vara蝴蝶結設計加以大膽創新演繹，推出Viva系列，大型蝴蝶結搭配尖頭平底鞋的設計在秀場初次亮相，新版蝴蝶結比原版的羅緞蝴蝶結更大，輪廓也更為鮮明，並採用皮革、牛仔布或亞麻帆布等與鞋面相同的材質打造，整體感覺更加年輕充滿活力。

Roger Vivier方釦鞋

Roger Vivier最經典的莫過於方釦鞋，1965年設計出方釦鞋的原型，將其取名為Belle Vivier，連法國女星凱薩琳·丹妮芙Catherine Deneuve都在電影中穿著過，讓方釦鞋因此爆紅，熱賣了超過12萬雙，奠定了女生心中夢幻美鞋的地位，簡約的方頭與方釦，尤其黑色更加經典，永恆的造型超越潮流而存在。

Manolo Blahnik 鑽石方釦鞋

因為《慾望城市》中凱莉熱愛Manolo Blahnik的美鞋，大人物向她求婚時為她套上的水晶方釦緞面寶藍色Hangisi高跟鞋，讓Manolo Blahnik聲名大噪，除了高跟鞋讓女生們夢寐以求，同樣Hangisi款式的低跟鞋也是女生們可以入手的好選擇。

Hangisi鞋款也跟愛情有了浪漫的連結，呼應設計師Manolo Blahnik的至理名言「鞋子讓女人蛻變 Shoes help transform a woman」閃亮的方釦辨識度極高，之後也推出許多材質，包括閃耀的銀蔥材質等等，當作婚鞋也很適合。

※ SANDY HSU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

購包夢幻指標！香奈兒CHANEL六大經典包款，是女孩們一輩子的珍藏

2020年40款「精品長夾推薦」！從夢幻品牌經典款到人氣款，都可以列入慾望清單

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。