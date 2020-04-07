每天15分鐘你也能擁有蘋果臀　練出「美美的自己」

金垠廷是韓國NAVER網站的職業時尚編輯，也是擁有兩個可愛女兒的職業媽咪，當她20幾歲時和所有的女孩一樣，別說是運動，連彎彎手指都嫌麻煩，但有一天她突然被醫院診斷出罹患甲狀腺癌，接受了手術治療。幸運的是她後來順利生下兩個女兒，體重卻也因此增加到82kg。

產後的她透過調整飲食和有氧運動，在她applekim2的IG上還可以看到她揹著嬰兒時期的女兒堅持不懈做運動的模樣，她一個月內將體重降到52kg，但扁平的臀部和下垂的肚皮仍舊原封不動。

於是她決定拋開體重計，把目標從「減重」轉為練出「勻稱的曲線」。好好地吃，認真生活，持續運動，結果打造出凹凸有致的腰線和結實的臀部。她在SBS電視台〈STAR KING〉 節目舉行的「Body Queen選拔賽」中打敗20幾歲的年輕體育選手們，榮獲「Body Queen」的頭銜，展現美麗結實的身材曲線。

金垠廷的信念是：再忙碌也要呈現「美美的自己」，在她的《女神級蘋果臀》書裡她提到幾個很棒的概念：

．不管再忙，每天只要花15分鐘運動就能感受到自己的變化，請為自己保留這一小段珍貴時間。

．臀部下垂，腿部看起來會變短，而且顯得腰身更長。所以臀部練美了，連背影看起來都會更完美。

．和自己的三周約定，先排除雜念堅持這關鍵性的三周，你會看到改變。

．不要嘗試一些奇怪的單一食物、間歇性斷食法，真的忍不住想吃的慾望就選擇早上吃。

．暫時捨棄高跟鞋、平常盡量多穿運動服，創造多運動的機會，多多利用零碎的時間多動。

金垠廷為容易輕易放棄的人們研究出居家運動的方法，並且介紹美味又健康的減重料理。除了《女神級蘋果臀》這本書，她擁有個人部落格、NAVER專欄社群網路，KBS、MBC等電視台節目，也在雜誌上分享個人的減重和運動經驗。

以下為摘錄《女神級蘋果臀》部分動作

站立後抬腿 Standing kick back訓練臀部兩側和大腿內側的肌肉。

一套動作兩邊各做10次

1.雙手放在腰間，雙腳打開的寬度比肩膀寬度略窄。

2.上半身挺直，右腳伸直之後往後方慢慢往上抬腿。

※ 反覆完成10次之後，換另一邊重複相同動作。

Point！臀部上方會感受到壓力，但需注意腰部不要過度出力，腿慢慢往上抬。

站立45°角後抬腿 Standing side 45° kick訓練臀部中央的肌肉。

一套動作兩邊各做10次

1.雙手放在腰間，兩腳打開寬度等同肩膀的寬度。

2.右腳伸直之後，往後側45°度的方向慢慢往上踢，這時臀部會感覺緊繃。

※ 反覆完成10次之後，換另一邊重複相同動作。

站立側抬腿 Standing side kick訓練臀部側邊的肌肉。

一套動作兩邊各做10次

1.雙手放在腰間，兩腳打開寬度等同肩膀的寬度。

2.直立上半身保持不動，左腳伸直之後慢慢往側邊上抬。

※ 反覆完成10次之後，換另一邊重複相同動作。

側邊單腳抬腿 Side one leg lift訓練臀部兩側和大腿內側的肌肉。

一套動作兩邊各做10次

1.側躺以右手肘支撐上半身，左手扶著地面保持重心。

2.左腳伸直之後慢慢往上抬起，大腿內側和臀部會感覺緊繃。

※ 反覆完成10次之後，換另一邊重複相同動作。

寬步深蹲Wide squat讓臀部外側和大腿內側更加緊實。

一套動作重複做13次

1.兩腳打開，寬度等同2倍肩膀寬度站立。

2.臀部往後推出，慢慢下蹲直到膝蓋呈直角之後，再回到原本的姿勢。

中階臀部橋式Hip bridge讓整體臀部和大腿側邊線條變得平坦緊實。

一套動作重複做13次

1.平躺在地上，膝蓋彎曲腳掌踩地，兩腳打開寬度大於肩膀寬度。

2.將臀部向上推，身體呈一直線，維持3∼5秒。

3.再次慢慢回到原本的姿勢。

Point！膝蓋微彎，腳踝盡量遠離臀部。

更多教學請Follow《女神級蘋果臀》書中步驟按部就班地做。



※BRANDY, SEPTEMBER LEU

（完整文章請看VOGUE.com）

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