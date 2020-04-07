fb ig video ETtoday search mobile

每天15分鐘你也能擁有蘋果臀　練出「美美的自己」

> >

金垠廷是韓國NAVER網站的職業時尚編輯，也是擁有兩個可愛女兒的職業媽咪，當她20幾歲時和所有的女孩一樣，別說是運動，連彎彎手指都嫌麻煩，但有一天她突然被醫院診斷出罹患甲狀腺癌，接受了手術治療。幸運的是她後來順利生下兩個女兒，體重卻也因此增加到82kg。

 
 
 
 
 
 
 

產後的她透過調整飲食和有氧運動，在她applekim2的IG上還可以看到她揹著嬰兒時期的女兒堅持不懈做運動的模樣，她一個月內將體重降到52kg，但扁平的臀部和下垂的肚皮仍舊原封不動。

 
 
 
 
 
 
 
 

於是她決定拋開體重計，把目標從「減重」轉為練出「勻稱的曲線」。好好地吃，認真生活，持續運動，結果打造出凹凸有致的腰線和結實的臀部。她在SBS電視台〈STAR KING〉 節目舉行的「Body Queen選拔賽」中打敗20幾歲的年輕體育選手們，榮獲「Body Queen」的頭銜，展現美麗結實的身材曲線。

金垠廷的信念是：再忙碌也要呈現「美美的自己」，在她的《女神級蘋果臀》書裡她提到幾個很棒的概念：

．不管再忙，每天只要花15分鐘運動就能感受到自己的變化，請為自己保留這一小段珍貴時間。

．臀部下垂，腿部看起來會變短，而且顯得腰身更長。所以臀部練美了，連背影看起來都會更完美。

．和自己的三周約定，先排除雜念堅持這關鍵性的三周，你會看到改變。

．不要嘗試一些奇怪的單一食物、間歇性斷食法，真的忍不住想吃的慾望就選擇早上吃。

．暫時捨棄高跟鞋、平常盡量多穿運動服，創造多運動的機會，多多利用零碎的時間多動。

 
 
 
 
 
 
 
 

金垠廷為容易輕易放棄的人們研究出居家運動的方法，並且介紹美味又健康的減重料理。除了《女神級蘋果臀》這本書，她擁有個人部落格、NAVER專欄社群網路，KBS、MBC等電視台節目，也在雜誌上分享個人的減重和運動經驗。

以下為摘錄《女神級蘋果臀》部分動作

站立後抬腿 Standing kick back訓練臀部兩側和大腿內側的肌肉。

一套動作兩邊各做10次

1.雙手放在腰間，雙腳打開的寬度比肩膀寬度略窄。
2.上半身挺直，右腳伸直之後往後方慢慢往上抬腿。
※ 反覆完成10次之後，換另一邊重複相同動作。

Point！臀部上方會感受到壓力，但需注意腰部不要過度出力，腿慢慢往上抬。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

站立45°角後抬腿 Standing side 45° kick訓練臀部中央的肌肉。

一套動作兩邊各做10次

1.雙手放在腰間，兩腳打開寬度等同肩膀的寬度。
2.右腳伸直之後，往後側45°度的方向慢慢往上踢，這時臀部會感覺緊繃。

※ 反覆完成10次之後，換另一邊重複相同動作。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

站立側抬腿 Standing side kick訓練臀部側邊的肌肉。

一套動作兩邊各做10次

1.雙手放在腰間，兩腳打開寬度等同肩膀的寬度。
2.直立上半身保持不動，左腳伸直之後慢慢往側邊上抬。

※ 反覆完成10次之後，換另一邊重複相同動作。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

側邊單腳抬腿 Side one leg lift訓練臀部兩側和大腿內側的肌肉。

一套動作兩邊各做10次

1.側躺以右手肘支撐上半身，左手扶著地面保持重心。
2.左腳伸直之後慢慢往上抬起，大腿內側和臀部會感覺緊繃。

※ 反覆完成10次之後，換另一邊重複相同動作。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

寬步深蹲Wide squat讓臀部外側和大腿內側更加緊實。

一套動作重複做13次

1.兩腳打開，寬度等同2倍肩膀寬度站立。
2.臀部往後推出，慢慢下蹲直到膝蓋呈直角之後，再回到原本的姿勢。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

中階臀部橋式Hip bridge讓整體臀部和大腿側邊線條變得平坦緊實。

一套動作重複做13次

1.平躺在地上，膝蓋彎曲腳掌踩地，兩腳打開寬度大於肩膀寬度。
2.將臀部向上推，身體呈一直線，維持3∼5秒。
3.再次慢慢回到原本的姿勢。

Point！膝蓋微彎，腳踝盡量遠離臀部。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

更多教學請Follow《女神級蘋果臀》書中步驟按部就班地做。
 
※BRANDY, SEPTEMBER LEU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

醫師證實游泳減肥效果差！選錯游法「燃脂效果」竟然差了三分之一倍！

話題瘦身飲品【綠拿鐵】，專家傳授怎麼喝最有效。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 瘦身, 運動
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

選對澱粉更有助減肥！6大主食吃飽不胖還能瘦出好身材

選對澱粉更有助減肥！6大主食吃飽不胖還能瘦出好身材

蕭敬騰越來越會穿！《歌手・當打之年》展現高衣Ｑ每套都帥爆

蕭敬騰越來越會穿！《歌手・當打之年》展現高衣Ｑ每套都帥爆

捷運環狀線周邊美食大搜查！傳統牛肉麵、日式便當5家私房餐廳快筆記

捷運環狀線周邊美食大搜查！傳統牛肉麵、日式便當5家私房餐廳快筆記

眼霜塗錯長脂肪粒？牛爾老師曝3大關鍵　用量、正確手法全公開 星巴克竟然出唇膏！超美櫻花杯縮小變積木　只送不賣超想要 劉詩詩新造型「烏黑長髮」美翻！產後登封網狂讚：氣場無敵 日清小雞最懂你！爆笑重現生活中令人暴怒的瞬間 5雙精品低跟鞋展現女人味！CHANEL雙色鞋耐看好搭、DIOR爆款是夢幻逸品 IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包 LISA只是補個妝　就狂吸377萬粉絲按讚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面