最值得投資的6瓶「造光神水」　可輕拍、塗擦、濕敷，亮膚美不完

膚色暗暗的、花花的，總是覺得不夠亮、不夠透，檢視一下保養單品，是不是保養重點忽略了化妝水這類別？把投資放在精華液固然是對的，但沒有化妝水作為保養的前導，先為肌膚打好濕潤底部的基礎，精華液要好吸收，既得看你肌膚吃不吃了。

利用質地較為濃稠，或是添加有效成分濃度較高的化妝水，來做整臉光亮與濕潤保養已成為保養趨勢。今年，高端品牌甚至也推出亮白神水，讓化妝水的層次更加提高，滿足肌膚素顏的高光效果。

▲六瓶造光神水亮膚美不完。（圖片來源：Lane Oatey）

1.Lancome超極光活粹晶露，150ml／NT$3,500

這可不是一瓶簡單的化妝水而已，超極光活粹晶露裡面有97%的精華水和3%的植萃精油，使用前先搖晃幾下，可以透過瓶內中央特殊設計過的極光激活棒，來創造出有如新鮮現打的精華微泡，一擦肌膚立刻顯亮。晶露裡有從山毛櫸芽萃取的酵素，改善肌膚暗沉與兼具保濕潤澤感。

2.Dior雪晶靈透亮光采水凝露，175ml／NT$2,350

號稱淨化、修護與舒緩一次到位的亮白神水，很適合天生與後天的無奈乾肌人，清透的瓶身中，擁有維他命E精華活性微珠，能夠提供絕佳的舒緩功效，像是被太陽曬過頭的乾荒與乾燥，都可以給予修護舒緩感。另外，也有明星的雪絨花複合物，有優異的淨白膚色效果，溫和、水潤，解決一切煩惱

3.Chanel奢華金燦煥白晶露，125ml／NT$4,660

霧面玻璃包裝的Chanel煥白晶露，質地是較為濃稠的水凝膠質地，加入白樺水，可以促進肌膚保濕感，另外還添加頂級系列的五月梵尼蘭，對肌膚也有很好的抗氧化效果，使膚色不黯沉，持續散發健康光澤感。

4.Decorte AQ甦活嫩白露，200ml／NT$2,900

堅持以麴酸明星成分作為讓肌膚澄澈透明的Decorte嫩白露，把亮膚水的主要任務，放在肌膚的角質層上，除了麴酸，還有白樺水等，都是數一數二的亮膚保濕成分，輕拍濕抹在肌膚上，會讓膚感有宛如敷過面膜般的高度保濕。沉穩的檀香香調，相當有療癒感。

5.Benefique淨化肌活露，150ml／NT1,450

專為打擊倦容所設計，疲累肌膚色就是黯淡，再怎麼用粉底遮蓋，也只是徒增粉感而已。Benefique碧麗妃淨化肌活露，以凝露的濃稠質地，搭配雙效柔膚化妝棉，雙面設計，網狀面可以去除膚表老廢角質，柔軟面完整釋放化妝水，讓提升肌膚吸收力。可以用擦拭加上螺旋狀打圓的方式，讓肌活露的釋放出絲胺酸、生薑萃取、綠茶萃取，來增亮膚色，改善疲累倦容。

6.Kiehl’s激光極淨白機能水，200ml／NT$1,500

Kiehl’s明星系列激光極淨白淡斑精華，根本就是肌膚發光、去痘疤的代表作，這一系列也成為Kiehl’s亞洲神級強大的美白保養系列。這瓶同樣回購率不容小覷的淨白機能水，水精華的透明質地仔細一看，還融合了礦物虹光粉末，這粉末相當天然，可以針對肌膚有紋路、暗沉與粗糙感，予以改善，而水精華可以快速有效滋潤肌膚，讓肌膚保水度提升，自然展現亮光。

※ YVONNE WANG

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

痘痘最難處理就是「除痘印」！6款熱搜淡化痘印的美白救星。

牛爾老師告訴妳5個茶樹精油的特別用法！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。