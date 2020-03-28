本季7支「煙燻玫瑰色」唇彩出列！實擦絕美，冷淡風帶點復古感

每季都少不了玫瑰色唇膏的推薦，畢竟這樣的色調，雖然鬼打牆、卻還是會讓女孩忍不住手滑。這次介紹的冷淡風煙燻玫瑰色，跟經典玫瑰色不太一樣，調入灰階、因此不像一般玫瑰色那麼甜，不走可愛風的女孩也能放心嘗試。

愛馬仕Hermès 唇膏#18.Rose Encens， NT$ 2,250

要說本季最搶手的唇膏非愛馬仕莫屬，推出當日幾乎被秒殺，但常賣色仍然可以訂貨，如果要選一支百搭色調，不妨試試#18Rose Encens，煙熏灰調玫瑰展現出柔和的女人味，緞光質地能將雙唇襯托得更柔嫩，據說這柔滑質地靈感來自Philippe Dumas 設計的 33 種色調方巾 《 Beloved India 》 （摯愛的印度），抹起來就如同方巾披上肌膚般絲柔又享受。

DIOR 迪奧癮誘幸運星唇膏#667，NT$1,300

雙層蕊心的設計，中間的幸運星為全新添加的金燦星光粒子，抹在雙唇能展現與巨星唇膏不同的璀璨光澤，#667是女孩最好入手的玫瑰色調，抹起來溫柔感連女孩自己都無法Say No。

▲（圖片來源：instagram@cherie_flavor）

嬌蘭紅寶之吻高訂晶鑽唇膏#N007，NT$1,160

鑽石切割面的唇膏中封存滿滿的亮澤配方，輕輕滑過雙唇即可創造出自然帶低調優雅晶鑽光彩的唇色，並可依據塗抹次數，自行調整所需的光澤與飽滿度，#N007是溫柔小姐姐最愛的玫瑰奶蓋。

嬌蘭紅寶之吻高訂炫霧唇膏#N31 ，NT$1,160／寶石殼NT$800／晶鑽殼NT$1,130

紅寶之吻每年都會增加新色，#N31就是2020的新色之一，氣質溫暖的煙燻玫瑰，塗起來擁有女性魅力又不失個性感。

另外，紅寶之吻的唇膏盒也是鐵粉的收藏目標，這次呼應晶鑽唇膏的推出，嬌蘭與知名珠寶設計師Lorenz Bäumer攜手合作，打造Rouge G紅寶之吻唇膏彩殼，製作出四款宛如高級珠寶切割面的寶石彩殼，以及四款裝飾著千顆奢華晶鑽的唇膏彩殼，滿足每一種時尚奇想。

植村秀 無色限緞光水潤唇膏#BG935，NT$1,050

這支算是冷門美色，並不在主打列表，但銷售表現相當亮眼，是黃皮也能安心擦的玫瑰色調。另外，因為是緞光水潤的妝感，所以會越抹越水潤，死皮多或乾皮嘴都很推薦。

<冷淡風玫瑰色加映>

instagram上爆紅的混色搭配，先以焦糖奶茶色調的#BG928打底，再塗上#BG935就能營造出偏奶茶色調的玫瑰色。

或者也可#BG928打底，#BG935點在中央，打造有如櫻花綻放的漸層感。

YSL 黑蓋絲絨啞光唇釉#204，台灣預計6月上市，歐美部分國家已上市。

最近小紅書上悄悄出現了全新YSL「TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM」唇釉的試色，如果說之前金蓋的唇釉是輕乳液質地，那麼新的黑蓋就是重乳霜，擦起來飽和柔霧的妝感，非常美，搭配磨砂管身、高級到不行。小紅書上已經出現超生火實擦照，其中#204根本是會讓心臟停半拍的超強仙氣玫瑰色調。

▲（圖片來源：小紅書@ShirleyWWW）

M·A·C絲柔粉霧唇釉#989 Mull It Over ，NT$1,050

讓舒適保濕與極致霧感可以同時並存，特殊質地能夠輕鬆創造暈染妝感，獨家柔焦科技還可以一秒隱形細紋，打造彈潤柔滑的時尚霧面妝感！#989 Mull It Over 同色號的絲柔粉霧唇膏在上市時造成全球大缺貨，絕美的玫瑰木色，讓你知性時髦一抹到位！

3INA微刺青印色唇釉#261 ，NT$620

全系列為天然純素、無動物實驗、無添加防腐劑彩妝，主打如微刺青染唇般、薄塗一層就能展現飽和柔霧妝效，#261品牌形容是紅玉玫瑰拿鐵，不挑膚色的煉瓦玫瑰。

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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