一個動作毀了心愛的包款！達人公開收納保養密技，女孩必學10招

好不容易存錢買了一顆心愛的精品包包，實在是百搭且超時髦有型，不論運動休閒隨興穿搭還是出席重要場合精心打扮，只要包包一上身整個人就氣場超強，但這樣的高CP卻出現一個問題，因為太愛了天天揹又不懂保養包包一不注意就出現劃痕與刮傷，超心疼。

許多女生總是喜歡在包包裡塞入太多東西，並且習慣把它丟在地上，然後總覺得奇怪為什麼包包看起來總像一場災難又髒又亂。想要維持包包乾淨美美的外觀揹帶牢固與使用壽命，其實相當簡單，只要花點心思注意以下幾點，就能輕易保養你心愛的包款。

包包達人分享10招保養收納養包小訣竅，愛包女孩一定要學起來。

1.減輕包包的負荷

包包裝過量會破壞它的形狀、因而拉斷背帶，以及撕破內裏。除了減輕重量外，千萬不要在裏面放沒蓋子的筆，建議你改用手機做筆記吧。筆的墨水去不掉，油漬也很可怕的！

2.小心別弄濕

遭水損傷的高級包包修復非常困難。下雨天最好揹個能熬得過壞天氣的合成皮革包或者帆布袋。

▲（圖片來源：Jonathan-Daniel-Pryce）

3.千萬別放地上

我每次看到女生把包包放地上時，都會立刻將它放到椅子上。地板是損害包包的主要地方，有可能被人踢到或潑灑到紅酒等等，而且也很髒。光是把包包拿起，就能延長它的壽命。

4.每天晚上回到家後把東西拿出來整理一下

包包裏面是最多人忽略的地方。裏面可能會有掉出包裝的口香糖或咳嗽噴出來的飛沫。從內部做起照護包包是很好的訓練，如果你做到這般地步，包包從裏到外都會保持得很好。

5.正確的清潔

建議你可以用皮件清潔擦布，如Method Leather Love Wipes或濡濕的廚房抹布擦拭暗沈的皮革。此外，電腦螢幕擦布也很適合拿來擦專利皮革和合成皮件。如果是布料或帆布包，必要時可以拿白色廚房毛巾沾點水和一點洗碗精來做局部清洗。這樣可以吸去髒污，但切忌揉搓。麂皮刷可以梳理包包絨毛，並且去除表面灰塵。此外，麂皮包要避免陽光直曬，否則很快就會掉色。

6.一定要相信專家

我見過有人想自己修復受損的包包，但通常愈弄愈糟。如果溫和清理無法去除包包痕跡或污點，請向皮件修復專家求救。他們也可以幫你調整揹帶長度、還可修補破損的接縫。

▲（圖片來源：Jonathan-Daniel-Pryce）

包包收藏有訣竅



包包亂塞在衣櫃中不只礙眼，還可能導致損壞或刮傷，一定要好好收藏你的包包。

7.收納時排列整齊

依顏色、類型或款式，如中型、大型托特包等順序排列包包。並在包包中塞入去酸性紙或任何軟質布料（舊T恤或絲巾也可以）以便包包能夠站立、不扁塌。

8.準備掛勾

對側肩包來說，直立空間是最理想的地方，裏面記得也要塞些東西，才能維持形狀，並且以掛勾掛起。

9.衣掛

不妨在大衣櫃裏放一根長型勾叉，這樣就能像在百貨公司一樣把包包勾上勾下。如果你的衣櫃空間很小，把包包放在架上也可以。建議你可用壓克力隔板分隔，讓包包不會傾倒。

10.需要用防塵袋嗎？

包包達人表示，「像我一樣神經質的人，都會用防塵袋把包包保護好的。」如果你希望心愛的包包，每次出征時狀態都非常好，一定要記得用防塵袋。不管是傳統的不織布材質、棉布袋或者超級好收納的透明密封包包防塵袋，都能好好保護你的愛包。

※SABRINA LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

購包夢幻指標！香奈兒CHANEL六大經典包款，是女孩們一輩子的珍藏

還未上市詢問度已爆！LV最新「Multi Pochette Accessoires手袋」連蕾哈娜、Gigi Hadid都喜愛的3大魅力

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。