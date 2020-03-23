舒緩焦慮超有用！盤點「香氛護手乳」，每抹一次都是享受

▲手當作臉來顧，細節才是成就美麗關鍵。（圖／翻攝IG/aoi186、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

防疫期間，大家每天勤洗手、用噴酒精消毒，但卻使得雙手越來越緊繃乾澀，甚至出現脫皮現象。要防疫雙手肌膚也要顧，隨著心情抹上你愛的香氛護手霜，令生活增添樂趣，讓護手不再是例行公事。

L’OCCITANE

▲L’OCCITANE 恬靜玫瑰護手霜、活力玫瑰護手霜 、歡沁玫瑰護手霜，30ml，400元。

L’OCCITANE（歐舒丹）推出全新三款玫瑰花園香氛系列護手霜，包括令心情感到愉悅開朗的歡沁玫瑰護手霜、為身心帶來寧靜歇息的恬靜玫瑰護手霜，和熱情活力玫瑰護手霜，用優雅芬芳為你帶來好心情。

Abib

▲韓國Abib絲滑香氛護手霜50ml（4入特惠組），原價1,640元，特價1,199元，限量100組。點我購買。

韓國文青風的小眾品牌Abib，雖然名氣還不大，但強調成分純淨、天然，有鳶尾花、花果香、以及忍冬屬植物等不同香氣，不過沒直接標明香調，而是以「Type W」、「Type L」為名，與簡約的包裝很契合，是從外在到內在都很有氣質的護手霜。

Jurlique

▲Jurlique 玫瑰護手霜2020奢華限定版，125ml，1,600元。

Jurlique護手霜首次添加培育4年誕生的獨茱莉蔻晨曦玫瑰，搭配純淨甜杏仁油、抗老修護的紅花籽油及摩洛哥堅果油，一抹即在手部肌膚形成天然保護膜。

Miller Harris

▲Miller Harris 午後伯爵護手乳，300ml，1,100元。

Miller Harris 午後伯爵護手乳，富含摩洛哥堅果油與乳油木果油成分雙重滋潤；佐以蘆薈與甘油保濕舒緩，洗手後依然擁有柔嫩膚觸。

茶籽堂

▲茶籽堂肖楠葉修護護手霜，30ml，400元。



茶籽堂以天然成分著稱，肖楠葉修護護手霜蘊含12%臺灣大果苦茶油及臺東肖楠葉純露修護配方，揉合維生素 E 及多種滋潤養分，潤澤修護手部肌膚。

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