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YSL、Balenciaga生產醫療口罩！　開雲集團加碼向大陸買300萬個捐法國公衛部門

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▲▼ Kering投入口罩生產 。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名經過巴黎歌劇院的女性戴著口罩防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎疫情未見緩和，精品集團LVMH上周六宣布將捐4000萬個口罩給法國衛生部門抗疫，另一精品集團Kering（開雲）也隨後跟進，也將從大陸採購300萬個醫療級口罩給法國公衛機構，且旗下時尚品牌Yves Saint Laurent（YSL）、Balenciaga也將投入生產口罩，助醫護人員度過難關。

▲▼LVMH乾洗手 。（圖／翻攝lvmh IG）

▲LVMH集團旗下Dior等香水產線投入生產酒精乾洗手。（圖／翻攝lvmh IG）

新冠疫情爆發以來，時尚產業無論營運與生產都大受衝擊，但品牌並非停滯不前，而是重新思考如何貢獻一己之力對抗疫情。繼上周精品龍頭LVMH集團宣布Dior、嬌蘭（Guerlain）、Parfums Givenchy投入生產含酒精乾洗手後，周末又宣布從大陸採購4000萬個口罩捐給法國公衛部門後，開雲集團也從大陸採購300萬個口罩，將陸續交到醫護人員手中。

▲▼ Kering投入口罩生產 。（圖／達志影像／美聯社）

▲開雲集團執行長François-Henri Pinault（右）動員旗下品牌YSL與Balenciaga位於法國的工坊生產口罩。（圖／達志影像／美聯社）

開雲集團執行長François-Henri Pinault更動員旗下品牌YSL與Balenciaga位於法國的工坊，經由政府部門同意開始生產口罩，並保證遵守最嚴謹的衛生法規以保護員工健康；不只精品品牌加入，連法國知名童裝品牌小帆船（Petit Bateau）產線也投入口罩生產。

▲▼ YSL Balenciaga 。（圖／公關照）▲▼ YSL Balenciaga 。（圖／公關照）

▲YSL（左）與Balenciaga投入生產口罩。（圖／品牌提供）

美國疫情升溫，口罩同樣面臨短缺問題，美國國家紡織協會聯合American Giant、Fruit of the Loom、Hanesbrands、Parkdale Inc.、Los Angeles Apparel、 AST Sportswear、American Knits、Beverly Knits、Riegel Linen等9家廠商，也組成口罩生產供應鏈，解決醫護人員資源不足的燃眉之急。

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關鍵字：

LVMH, YSL, Balenciaga, Kering, 新冠肺炎, 口罩
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