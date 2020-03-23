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凱特王子妃曬三代親子照鼓舞士氣　神複製媽媽容貌讓網友驚呆

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▲▼凱特王子妃 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲凱特王子妃背著女兒夏綠蒂公主往前衝的畫面，幸福洋溢。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

記者陳雅韻／綜合報導

昨天是英國的母親節，但在新冠肺炎疫情籠罩之下，很難有慶祝的心情，威廉王子與妻子凱特於是在他們的IG帳號上，po出4張照片鼓舞士氣，並祝福天下母親節日快樂。第一張是凱特背著女兒夏綠蒂公主往前衝的照片，母女倆開懷大笑的模樣，讓網友都感染到歡樂氣氛，大讚真有療癒效果。

▲▼凱特王子妃 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲凱特分享母親抱著嬰兒時期的她，母女倆容貌根本神複製。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

最令網友驚嘆的是一張凱特嬰兒時期照片，媽媽Carole Middleton抱著她的模樣，讓網友驚呼凱特根本神複製媽媽，無論長相、髮色、氣質都如出一轍；而凱特同時分享今年母親節收到兒子喬治王子親手做的卡片，圖案是花瓶插著3朵立體花，明亮飽和的色彩讓人看了心情大好。

▲▼凱特王子妃 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲喬治王子送給凱特的母親節卡片。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

威廉王子則在IG帳號分享他與弟弟哈利王子依偎在黛安娜王妃身旁的合影，母子三人笑得甜蜜，表達對母親的思念。但仍有網友不滿威廉王子夫婦刻意忽略哈利王子夫婦，未po同樣是母親角色的梅根，再度掀起無止盡的論戰。

▲▼凱特王子妃 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲威廉王子分享他與弟弟哈利王子依偎在母親黛安娜王妃身旁的照片。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

關鍵字：

凱特, 凱特王子妃, 威廉王子, 母親節
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