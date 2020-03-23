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維密新廣告打臉「瘦才是美」！跨性別、大尺碼模特兒出鏡力求轉型

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記者鮑璿安／台北報導 圖／翻攝自維密IG，以下同

知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）自去年（2019）停辦維密大秀聲勢一路下滑，一貫維持「瘦即是美」的觀念也屢屢受挫，近期更遭遇新冠疫情攪局關閉北美門市，不過品牌仍是拿出決心，最新一季形象廣告以模特兒多元體型和膚色宣告重新出發。

維多利亞的秘密日前負面消息不斷，前任營銷執行長Ed Razek甚至公開表示：「我們不會找大尺碼模特兒。」一席話令品牌業績直線下滑，55%股轉移到Sycamore Partners手中，去年北美關店53間，今年又遇上新冠肺炎疫情攪局再閉店，前景相當不樂觀。不過或許意識到轉型問題，維多利亞的秘密在最新春季廣告Body by Victoria中，就請到了不同膚色以及體型的模特兒一字排開，運用自身魅力傳達形象，不再定義「瘦即是美」的偏頗觀念。

此次形象照不僅請到女性攝影師角度的丹麥超模Helena Christensen掌鏡，模特兒包括亞洲面孔何穗、巴西跨性別模特桑帕伊奧（Valentina Sampaio）、大尺碼模特坎迪絲賀芬（ Candice Huffine ）與 Solange van Doorn 等人，換上貼近個人膚色的內衣，款式比起過去簡約許多，沒有多餘蕾絲、花邊點綴，全靠模特兒自身站在鏡頭下展現獨特審美，年齡到體型都超乎以往多元，品牌如此舉措也宣告了內衣是「獨自欣賞而非取悅他人」的時代到來。

►維密首次錄用跨性別超模！8歲就變性，她嘆「永遠不要停止夢想」

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關鍵字：

Victorias Secret, 維密, 維多利亞的秘密, 內衣, 超模, 模特兒
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