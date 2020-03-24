Uuiqlo開公園！全球首座有邊逛邊玩　旁邊就是最美橫濱海灣

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Uniqlo以高質量低售價成功進軍全球，其所在地日本更會優先上架限量商品與開設新旗艦店。最近，Uniqlo不僅宣布要在東京的原宿、銀座分別打造高科技門市與全球旗艦店外，還將與旗下品牌GU結合，並於4／10在橫濱海灣開幕以親子為主題的「Uniqlo Park」，讓各位盡情購物的同時，也能與家人共享天倫之樂。

▲Uniqlo Park設立於橫濱海灣，不僅擁有風景還能享受購物。（圖／翻攝自Uniqlo）

全新開幕的Uniqlo Park設立於三井Outlet Park橫濱港灣分店中，主體設計由建築師藤本壯介（Sosuke Fujimoto）負責，他以既是公園也為商店的形象為主軸，將溜滑梯、互動空間以及商店結合，進而打造Uniqlo Park。其中，Uniqlo商店的面積較大，擁有大約660坪的空間，GU商店較小，但也有約550坪的空間可以使用，因此兩間商店的品項都會非常齊全，不用擔心逛不夠喔！

▲Uniqlo與GU都擁有超過500坪以上的空間，所以品項也相當齊全。（圖／翻攝自IG@uniqlo_taiwan、GU FB）

目前三井Outlet Park橫濱港灣分店正在重新裝潢，裝修後店鋪數量將一舉提升到170間，並以「New Marina Life」為概念，結合橫濱海灣的風景帶來海邊環境的生活感，而Uniqlo Park將會隨Outlet一同在4／10正式登場，不過，目前由於疫情關係暫時無法前往日本，因此未來計畫前往橫濱旅遊的人，不妨再將此處排進行程中吧！





▲Uniqlo Park將隨Outlet一同在4／10開幕。（圖／翻攝自三井Outlet官網）

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