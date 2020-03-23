IU登封駕馭「災難綠紫」無壓力！居家隔離結束再放送白皙美背

▲IU 居家隔離結束，開工大作《W》封面曝光。（圖／翻攝自IU IG，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

女星IU出演韓劇《德魯納酒店》後人氣再攀新高，上個月風光前往GUCCI米蘭大秀，不料義大利疫情爆發歸國後便在家裡自主隔離，近日隔離期結束終於有新作品，IU換上鮮艷「綠配紫」登雜誌《W》封面，清淡妝容仙氣滿滿引發討論。

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IU上個月前往米蘭GUCCI大秀，因疫情蔓延之快，歸國後需要在家中自主隔離確保安全，而今隔離期終於結束，IU出鏡《W》封面畫面也曝光，身為GUCCI品牌大使的她相當稱職，在畫面中換上鮮艷的「綠配紫」裝扮，以青草绿的貼身短版上衣搭配薄紗質地長裙，使得白皙美腿若隱若現，只見她半蹲在地俏皮玩起一旁的小黃花，整體畫面相當出彩不顯突兀，即便IU妝容清淡也仙氣滿滿，哪怕在旁人鏡頭拍攝下也毫無死角，彰顯自然美。

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換個造型，IU以深藍色長洋裝靠坐在沙發上，背後在釦環點綴下露出美背，搭配IU回眸相當養眼，身旁則放在GUCCI 1955 Horsebit系列包款，馬銜鍊造型搭配提把十分顯眼，最後運用厚底高跟鞋收尾，整體造型復古不失時尚，頗有《德魯納酒店》氛圍，畫面曝光也引發網友直呼：「IU太美」、「滿月社長回來了」、「只有IU能駕馭這個色」。

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