迪士尼公主從童話走進真實世界！睡美人揪王子拍閃照　貝兒逛書店耍文青

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@howtobenika

迪士尼公主只存在於故事之中，如果他們走進現實生活，會變成什麼樣子呢？IG帳號@howtobenika就發揮創意，合成了一系列公主們在真實世界場景裡的圖片，看公主在家裡、餐廳狂拍網美照，與王子在各個旅遊景點拍照放閃，角色們彷彿變成真人一樣，過著有趣的生活。

這系列合成圖保留迪士尼公主在故事中的性格、特色，再將他們拉進現實生活中。《美女與野獸》的貝兒是個愛看書的女孩，現實中當然要變身文青逛書店，手捧著書化身氣質美女。《愛麗絲夢遊仙境》中愛麗絲與白兔先生等人一起喝下午茶，現實中則變成去下午茶店拍照的網美。

《小美人魚》愛麗兒來自大海，如果居住在真實世界，應該常常在浴缸泡澡。《長髮公主》樂佩被關在高塔，窗外畫面換成真實街景完全不違和。

迪士尼公主與王子是人人稱羨的情侶，在現實世界絕對會放閃、秀恩愛。睡美人在熱門景點與王子浪漫合照，超級甜蜜，騎著魔毯的阿拉丁，當然選在屋頂與茉莉公主約會囉！

除了公主們，還有反派角色系列，《101忠狗》的庫伊拉有錢又時尚，感覺就會遊走在奢華的巴黎，與知名地標巴黎鐵塔來張合照。《小美人魚》裡的女巫烏蘇拉最適合在豪華浴缸裡洗泡泡浴。

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