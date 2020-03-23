木村拓哉長女出道拍畫報被批像「女鬼」　過腰黑長直髮其實超柔順

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@cocomi_553_official、@koki

木村拓哉大女兒木村心美於上週以藝名Cocomi正式出道，加上妹妹木村光希的助攻，一舉登上雜誌封面、成為DIOR日本區代言人，多張畫報美照一出引起話題，卻也引來網友們的毒舌：「輸妹妹。」、「散髮是在拍鬼片？」

由於木村心美擁有巨星等級的父母——木村拓哉與工藤靜香，更有位於前年以模特兒身份出道的妹妹木村光希，身上的明星光環可見一般，一公開亮相、開設個人IG，網友們便大肆將她與她的家人的做比較：「妹妹比較高級。」、「就是很普通的日本人長相。」但也有粉絲讚賞：「濃眉大眼家族基因好強大。」、「跟媽媽有點像！」

在 Instagram 查看這則貼文 Luigi Murenu（@luigimurenu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 10:14 張貼

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在本次為雜誌拍攝的系列畫報中，過腰及臀的長直髮為最有記憶點的造型之一，但其中幾張卻被網友抨擊：「散髮是在拍鬼片？」、「這是女鬼？」正反評價很兩極。近日木村心美的私下造型，也保持同樣的髮型，更在IG上Po出拿著梳子整理一頭超長髮的氣質模樣，大秀整齊、柔順又光亮的秀髮，相比雜誌上亂散的效果，反而頗受好評，很多男生也表示，對於「黑長直」就是沒抵抗力。

在 Instagram 查看這則貼文 @cocomi_553_official 分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 4:22 張貼

如今兩姐妹雙雙出道，身為父親的木村拓哉也相當驕傲，在社群上向寶貝兩女喊話：「飛吧！我的小天使們。」其實妹妹木村光希出道以來收到的評價可說是貶多於褒，但是踏實努力後也成為了時尚圈眾多品牌的寵兒，相信姐姐木村心美未來也前途無量。

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