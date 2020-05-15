口罩總是讓底妝落漆？3款神級單品　讓妳妝容24H不斷電

▲戴口罩要維持妝感，需要花更多心思。（圖／Pixabay）



文／C編

因為疫情出門要戴口罩，不過很多時候又需要化妝，時序入夏，很需要比較不容易脫妝的單品，可以避免沾染到口罩上，還能維持一整天的妝感，小編整理了3款可以幫助持久的底妝，不得不當口罩族，又需要化妝，一定要入手。

雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底



雅詩蘭黛的粉持久完美持妝粉底，早就是口碑超強的單品，就算夏天爆汗、吃麻辣鍋流汗，都完全不會脫妝，是一款超級經典又長賣的單品，面對口罩的威脅也是完全Hold得住，不用擔心掉妝問題，建議可以搭配美妝蛋，少量的層層堆疊上妝，可以讓妝容更加扎實。

▲Estee Lauder 雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ 30ml，原價1,900元，特價1,365元。點我購買。

Innisfree 礦物質控油蜜粉

在完妝之後，因為粉底液通常是比較濕潤的單品，建議可以使用蜜粉輕刷一層在臉上，增加持妝度，也可以避免被口罩摩擦掉，或是可以使用Bake的方式，先在容易出油、沾到口罩的地方，用美妝蛋厚厚的輕拍上一整層蜜粉，等待10到15分鐘再用刷具刷掉餘粉，可以讓整體的妝感更加持久。

▲Innisfree 礦物質控油蜜粉 5g，原價300元，特價228元。點我購買。

韓國Touch in SOL 銀河流沙定妝噴霧

對很多乾性肌膚的女生來說，要用蜜粉Bake底妝可能會讓臉部乾燥，像是裂開一樣，這時就可以挑選定妝噴霧，在完妝之後使用，全臉噴灑之後，等待乾燥，讓噴霧在臉部形成一個薄膜，就能夠讓底妝更加長效持妝。

▲韓國Touch in SOL 銀河流沙定妝噴霧80ml，原價1,056元，特價699元。點我購買。

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韓國 ETUDE HOUSE 長效待肌遇水則發寶貝蛋

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