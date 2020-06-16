fb ig video ETtoday search mobile

不懂潮流也能變時尚女星！跟著泫雅、權娜拉買唇膏就對了

>

文／C編

雖然現在出門都要戴口罩，但口紅仍然是彩妝界的趨勢，盤點一下最近女星擦的唇膏色，可以發現正紅、磚紅、裸粉色依舊是大勢色調，像是泫雅、《梨泰院Class》權娜拉、Tiffany都在使用類似的唇色，身為小資女孩其實只要花少少的錢，可以像她們一樣美。

▲泫雅,權娜拉,Tiffany,Touch in SOL,唇膏,彩妝,Her和她,。（圖／翻攝自IG、Her）

1.泫雅：大紅色展現女王氣場

泫雅最擅長使用一些女王的色調，展現出大氣的時尚感，像是正紅色就是它很常使用的唇色，一抹就可以立刻展現出白皙的好氣色，搭配上俐落的唇形，看起來更加帥氣、宛如女王降臨一樣的霸氣感，即使是穿簡約的牛仔褲，也立刻掌控全場。

【推薦單品】韓國Touch in SOL 美顏濾鏡小美好霧光唇膏#6，優惠價459元。▼點圖即可購買▼

▲泫雅,權娜拉,Tiffany,Touch in SOL,唇膏,彩妝,Her和她,。（圖／翻攝自IG、Her）

▲泫雅,權娜拉,Tiffany,Touch in SOL,唇膏,彩妝,Her和她,。（圖／翻攝自IG、Her）

2.權娜拉：橘粉色更顯嫩

因《梨泰院Class》當紅的權娜拉，在IG PO上最近的生活小影片，只見她挑選了橘粉色的唇色，擦在雙唇上，讓整個人看起來更加活潑可愛， 彩妝師還幫她用刷具將唇色推抹開，看起來更加溫柔又自然。

【推薦單品】韓國Touch in SOL 美顏濾鏡小美好霧光唇膏 #1，優惠價459元。▼點圖即可購買▼

▲泫雅,權娜拉,Tiffany,Touch in SOL,唇膏,彩妝,Her和她,。（圖／翻攝自IG、Her）

▲泫雅,權娜拉,Tiffany,Touch in SOL,唇膏,彩妝,Her和她,。（圖／翻攝自IG、Her）

3.Tiffany：粉色唇搭紫色眼妝有夠潮

最近都在美國發展的Tiffany，舞台妝當然要更加誇張才行，因此她畫上了紫色的眼影，還搭配閃閃的亮片，看起來整個人都Bling Bling的發光，在唇色選擇了歐美非常喜歡的裸粉色調，平衡了整個眼妝的色彩，也看起來多了東方女人的韻味。

【推薦單品】韓國Touch in SOL 美顏濾鏡小美好霧光唇膏 #2，優惠價459元。▼點圖即可購買▼

▲泫雅,權娜拉,Tiffany,Touch in SOL,唇膏,彩妝,Her和她,。（圖／翻攝自IG、Her）

關鍵字：

泫雅, 權娜拉, Tiffany, Touch in SOL, 唇膏, 彩妝, Her和她, Her
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

《梨泰院class》馬賢伊拍時尚大片　小露香肩溫柔又性感

《梨泰院class》馬賢伊拍時尚大片　小露香肩溫柔又性感

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

《花木蘭》X COLOURPOP推出彩妝系列　包裝穿上鎧甲也太帥了！

《花木蘭》X COLOURPOP推出彩妝系列　包裝穿上鎧甲也太帥了！

南韓「文青香水店」GRANHAND麻布包裝香水　質感度爆棚！ 南韓大創又出怪招「泡麵茶包」　加熱水就是一碗泡麵湯，配便當有夠方便 學「美容教主」李荷妮打造極光肌！一顆氣墊搞定所有臉部瑕疵 星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯 你也愛走路聽耳機、擁有多個枕頭？7個習慣代表極度缺乏安全感 歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多 小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面