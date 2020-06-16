不懂潮流也能變時尚女星！跟著泫雅、權娜拉買唇膏就對了

文／C編

雖然現在出門都要戴口罩，但口紅仍然是彩妝界的趨勢，盤點一下最近女星擦的唇膏色，可以發現正紅、磚紅、裸粉色依舊是大勢色調，像是泫雅、《梨泰院Class》權娜拉、Tiffany都在使用類似的唇色，身為小資女孩其實只要花少少的錢，可以像她們一樣美。

1.泫雅：大紅色展現女王氣場

泫雅最擅長使用一些女王的色調，展現出大氣的時尚感，像是正紅色就是它很常使用的唇色，一抹就可以立刻展現出白皙的好氣色，搭配上俐落的唇形，看起來更加帥氣、宛如女王降臨一樣的霸氣感，即使是穿簡約的牛仔褲，也立刻掌控全場。

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2.權娜拉：橘粉色更顯嫩

因《梨泰院Class》當紅的權娜拉，在IG PO上最近的生活小影片，只見她挑選了橘粉色的唇色，擦在雙唇上，讓整個人看起來更加活潑可愛， 彩妝師還幫她用刷具將唇色推抹開，看起來更加溫柔又自然。

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3.Tiffany：粉色唇搭紫色眼妝有夠潮

最近都在美國發展的Tiffany，舞台妝當然要更加誇張才行，因此她畫上了紫色的眼影，還搭配閃閃的亮片，看起來整個人都Bling Bling的發光，在唇色選擇了歐美非常喜歡的裸粉色調，平衡了整個眼妝的色彩，也看起來多了東方女人的韻味。

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