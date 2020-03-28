Chrome Hearts變了！菱格紋小包甩開暗黑　細節藏在抽繩上

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United Arrows為日本知名選貨店，近年逐漸擴展全世界，就連台灣也設有分店。日前，為了紀念創立30周年，United Arrows便邀請奢侈銀飾品牌Chrome Hearts（克羅心）設計頂級配件系列。其中，該系列一改Chrome Hearts既有的「暗黑」設計，反而定調「深夜海軍藍」與「925純銀」，創造男、女皆能輕鬆搭配的時尚配件。

▲United Arrows慶祝創立30周年，攜手Chrome Hearts製作兩款小皮件。（圖／翻攝自United Arrows）

雖然此次僅推出兩款小皮件，但卻是雙方的集大成之作。第一款抽繩皮革小包，注入菱形格紋與Chrome Hearts標誌性的「十字架」圖案，並在抽繩兩端輔以925純銀點綴，最後於內部透過黑色絲綢提高整體質感。第二款為零錢包，正面設計同樣採用十字架圖案，背面則為的品牌Logo以及圓孔。另外，零錢包的內部設有三個空間，分別可以存放卡片、零錢、鈔票、收據等小物，小巧易用。





▲外觀注入菱形格紋與十字架圖案，並以925純銀點綴。（圖／翻攝自United Arrows）







▲內部使用黑色絲綢提升質感。（圖／翻攝自United Arrows）







▲採用頂級皮革搭配925純銀。（圖／翻攝自United Arrows）







▲內部共有三個置物空間。（圖／翻攝自United Arrows）

慶祝United Arrows 30周年推出的克羅心聯名配件系列，目前已經在United Arrows銀座、新宿、京都、札幌等指定實體店面上架販售，定價為日圓261,000元（約台幣73,000元）、日圓104,000元（約台幣29,000元）。

此外，Chrome Hearts也在2月底正式揭曉2020春夏眼鏡系列，當中包括多款以18K金與925純銀打造的太陽眼鏡，並預計在未來幾個月內陸續於Chrome Hearts門市上架，不過，目前商品定價官方尚未透露。

▲Chrome Hearts 2020春夏眼鏡系列。（圖／翻攝自Chrome Hearts）

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