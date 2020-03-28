fb ig video ETtoday search mobile

Chrome Hearts變了！菱格紋小包甩開暗黑　細節藏在抽繩上

> >

編輯／Duke

United Arrows為日本知名選貨店，近年逐漸擴展全世界，就連台灣也設有分店。日前，為了紀念創立30周年，United Arrows便邀請奢侈銀飾品牌Chrome Hearts（克羅心）設計頂級配件系列。其中，該系列一改Chrome Hearts既有的「暗黑」設計，反而定調「深夜海軍藍」與「925純銀」，創造男、女皆能輕鬆搭配的時尚配件。

▲United ArrowsXChrome Hearts。（圖／翻攝自United Arrows、Chrome Hearts）

▲United Arrows慶祝創立30周年，攜手Chrome Hearts製作兩款小皮件。（圖／翻攝自United Arrows）

雖然此次僅推出兩款小皮件，但卻是雙方的集大成之作。第一款抽繩皮革小包，注入菱形格紋與Chrome Hearts標誌性的「十字架」圖案，並在抽繩兩端輔以925純銀點綴，最後於內部透過黑色絲綢提高整體質感。第二款為零錢包，正面設計同樣採用十字架圖案，背面則為的品牌Logo以及圓孔。另外，零錢包的內部設有三個空間，分別可以存放卡片、零錢、鈔票、收據等小物，小巧易用。

▲United ArrowsXChrome Hearts。（圖／翻攝自United Arrows）

▲外觀注入菱形格紋與十字架圖案，並以925純銀點綴。（圖／翻攝自United Arrows）

▲United ArrowsXChrome Hearts。（圖／翻攝自United Arrows、Chrome Hearts）

▲內部使用黑色絲綢提升質感。（圖／翻攝自United Arrows）

▲United ArrowsXChrome Hearts。（圖／翻攝自United Arrows）

▲採用頂級皮革搭配925純銀。（圖／翻攝自United Arrows）

▲United ArrowsXChrome Hearts。（圖／翻攝自United Arrows、Chrome Hearts）

▲內部共有三個置物空間。（圖／翻攝自United Arrows）

慶祝United Arrows 30周年推出的克羅心聯名配件系列，目前已經在United Arrows銀座、新宿、京都、札幌等指定實體店面上架販售，定價為日圓261,000元（約台幣73,000元）、日圓104,000元（約台幣29,000元）。

此外，Chrome Hearts也在2月底正式揭曉2020春夏眼鏡系列，當中包括多款以18K金與925純銀打造的太陽眼鏡，並預計在未來幾個月內陸續於Chrome Hearts門市上架，不過，目前商品定價官方尚未透露。

▲United ArrowsXChrome Hearts。（圖／翻攝自United Arrows、Chrome Hearts）

▲United ArrowsXChrome Hearts。（圖／翻攝自United Arrows、Chrome Hearts）

▲United ArrowsXChrome Hearts。（圖／翻攝自United Arrows、Chrome Hearts）

▲Chrome Hearts 2020春夏眼鏡系列。（圖／翻攝自Chrome Hearts）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

UnitedArrows, 30周年, 銀飾, 克羅心, ChromeHearts, 925純銀, 十字架, 配件, 18K金, 春夏眼鏡
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

胡小禎單身後更美了！越來越自信的6個祕訣，女孩都該學

胡小禎單身後更美了！越來越自信的6個祕訣，女孩都該學

疫情爆發「離婚潮」？居家生活看清彼此真面目　保持3心態一起走過難關

疫情爆發「離婚潮」？居家生活看清彼此真面目　保持3心態一起走過難關

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

掌握「口罩護膚術」4大重點　防疫期也不怕粉刺痘痘來搗亂　 英國最萌王子、公主拍手短片感謝抗疫英雄　路易穿喬治舊衣上陣 宋慧喬中長髮慵懶魅惑！快剪5個及肩同款　微捲、打層次超浪漫 美到沒天理！韓國超紅「浮游花草」擴香　把永生花漂在香精裡 貴婦不出國照血拼帶旺精品　麗晶精品3月逆勢成長20% Longchamp跟上水桶包大勢搶攻荷包　每一色都想收！ Chrome Hearts變了！菱格紋小包甩開暗黑　細節藏在抽繩上

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面