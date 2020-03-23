李晶晶3招舒緩長戴口罩的敏感肌　多喝水、濕敷、搽維他命C膠囊

▲李晶晶長時間戴口罩引起雙頰敏感，愛用簡單的保養品緩和肌膚不適。（圖／翻攝jingjing6136 IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情讓人繃緊神經，名媛設計師李晶晶也不例外，工作與開會時必定戴著口罩防疫，不過肌膚敏感的她，口罩戴久了雙頰容易泛紅、偶爾伴隨著癢的感覺，因此她靠3招緩解症狀，包括喝大量的水、化妝水濕敷、使用維他命C激活煥白膠囊滋潤肌膚。

▲伊麗莎白雅頓的維他命C激活煥白膠囊是李晶晶愛用的保養品之一。

李晶晶透露習慣戴口罩防疫後，化妝只重視眼妝，但仍難敵長時間戴口罩帶來的肌膚不適，悶久了雙頰與嘴唇易乾，因此她藉由大量喝水促進新陳代謝，搭配較滋潤的護唇膏；而緩解臉部症狀，則靠每日濕敷化妝水5分鐘，以及使用伊莉莎白雅頓（Elizabeth Arden）的維他命C激活煥白膠囊，她表示：「雖然品牌建議一天用一顆膠囊，但我平均2、3天用一顆，只搽臉頰部位。」

▲李晶晶上班必定戴著口罩，貼心的女兒在口罩邊角寫上「我愛你」。

雖然戴著口罩遮去半張臉，李晶晶仍堅持穿搭時尚，才有精神拚事業，配件中少不了自己代理的安地諾巴拿馬帽（Ecua-Andino Hat），而讓她更驕傲的是口罩上還有女兒寫的「我愛你」，提醒她工作時小心防疫，貼心舉動讓她窩心不已。

▲李晶晶接受採訪時才摘下口罩，保護自己與朋友。

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