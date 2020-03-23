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6個愛佔朋友便宜的「寄生蟲損友」行為　最後一項不能原諒！

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@thehughjackman、Pinterest

朋友之間少點斤斤計較，彼此多分享、不吝嗇，的確能讓關係更緊密，但是身邊是否總有幾個霸王級的「佔便宜」好朋友？經常花朋友的錢，來存自己的錢，如果你身邊有個朋友，以下幾個行為樣樣都說中，那麼可能就要提醒對方或是漸漸遠離，同時督促自己不要成為這種損友。

▲佔便宜損友。（圖／翻攝自Pinterest）

＃追劇寄生蟲

日前有張迷因梗圖在網上瘋傳，由於付費影音串流平台通常是以一個帳號可在幾個螢幕上同時觀賞作為等級標準，所以可以有好幾個人共同負擔一個費用，但是據網友留言，大部分卻都只有帳號主人自行負擔，身上則有好幾隻沒付錢看劇的寄生蟲。

＃免費聽音樂

許多音樂播放平台採用與影音串流平台類似的計費方式，所以有時能夠在不同裝置上進行收聽，有些善良的人們也習慣將它無私的分享給好友，而這些好友願不願意共同負擔就視臉皮而定了。

＃吃飯／吃零食

有些朋友非常喜歡吃別人的東西，有什麼零食都要吃一口，出去吃飯時自己點小的說要一起分，或根本看準了對方小鳥胃吃不完而直接不點主餐，諸如此類。雖然說在意這點小事可能顯得自己有點小氣，但是久而久之情況越來越誇張誰不會反感？

▲佔便宜損友。（圖／翻攝自Pinterest）

＃搭便車

大家都說身邊有個會開車的朋友要好好珍惜，這是無庸置疑的，因為最早出門的是他、最晚回家的也是他，要為擔任司機的工時計價感覺太疏離，通常大家會用別種方式來慰勞開車朋友的辛苦，但是有些只是單純不想自己搭車、嫌走路太累的人，甚至會把朋友開車來載當成理所當然，把朋友當工具人而已。

▲佔便宜損友。（圖／翻攝自Pinterest）

＃身上沒現金／你的卡有優惠，下次換我請你

朋友們出門在外共同的消費的確不好平分，但其實只要差不多沒人會覺得自己虧到，最討厭的就是遇到某些朋友身上沒現金，借來借去也不一定會還，或是仗著別人的信用卡有優惠，說下一餐再請你，卻總是沒下一餐了。

＃佔盡朋友小便宜，自己花錢不手軟

綜合以上幾點，若是這位朋友全都中了，有些人可能也覺得沒什麼都是小事，如果背後原因出自經濟狀況吃緊才如此精打細算，那相信經常多付出金錢的那一方絕不會計較，但事實是，社會上有些人不僅愛花朋友的錢來存自己的錢，更誇張的是把省下的這些錢拿去買不必要的炫耀性奢侈品，小錢不願付，買名牌卻花錢不手軟，這種行為就真的是罪大惡極。

►荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老

►3種「職場小人」快遠離　別浪費光陰在他們身上

關鍵字：

友情, 損友, 佔便宜, 朋友
fashion.net

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