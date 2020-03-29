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拉麵造型毛巾吃貨必備！炸蝦、叉燒配料超豐富　看了肚子好餓

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編輯／Emily　圖／翻攝自felissimo.co.jp、concierge-net.com

食物造型小物對吃貨來說特別沒有抵抗力，日本雜貨品牌felissimo就推出一款超逼真的拉麵毛巾，有著炸蝦、肉片等豐富配料的大碗公拉麵，讓人看了肚子好餓！麵條部份拉長可以掛在浴室毛巾架或脖子上，看起來就像用筷子夾出長長的拉麵，好想立刻來一碗。

▲拉麵毛巾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

這款拉麵毛巾有三種造型，第一款是傳統的豚骨拉麵，裡面裝了叉燒肉片加溏心蛋，看著毛巾就會想起拉麵的味道。第二款是天婦羅蕎麥麵，金黃炸蝦看起來好酥脆，醬油湯與蕎麥麵條真的是絕配。第三款是豆皮烏龍麵，粗粗的烏龍麵條看起來更好吃。

▲拉麵毛巾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲拉麵毛巾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

每一款圖案都逼真又精美，看起來超美味，三種造型都想要。毛巾是長條狀，兩端是碗裝拉麵圖案，中間用長長的麵條連接，材質柔軟又吸水，適合掛在浴室毛巾架當擦手巾，運動、吃東西流汗時，也可以掛在脖子上擦汗。拉麵毛巾售價1,705日圓（約台幣476元）。

▲拉麵毛巾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲拉麵毛巾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲拉麵毛巾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

喜歡食物造型毛巾的話，也可以看看「Realistic Motif Towel」系列。這系列毛巾全部做成逼真食物造型，有熱狗堡、漢堡、牛排、鬆餅以及單片和完整披薩共6款圖案，全都是高熱量美食，看了讓人口水直流，心情瞬間變好。造型毛巾售價1,100日圓（約台幣307元）。

▲拉麵毛巾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲拉麵毛巾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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關鍵字：

拉麵, 毛巾, 拉麵毛巾, felissimo, 日本, 小物, 雜貨, 食物造型
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