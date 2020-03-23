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朴敏英穿黑色針織衫好辣！濕髮大秀零瑕疵美背

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記者李薇／綜合報導

藝人朴敏英最近忙著拍攝《天氣好的話，我會去找你》，與徐康俊演出一段溫暖人心的愛情故事，不只是拍片，中間還幫忙拍攝時尚雜誌的大片，只見她換下戲劇中溫潤的穿搭風格，換上性感的針織衫，大秀零缺點的美背，真的非常優雅又好看。

朴敏英在戲劇中的穿搭，總是包得相當嚴實，多層次穿搭的針織衫，看起來非常溫暖、樸實，不過這次拍攝時尚雜誌封面，她換上俐落的時裝，其中一套黑色針織衫更是直接在背後挖空，露出零瑕疵的美背，搭配上一頭濕髮，感覺非常時髦大氣。

▲朴敏英。（圖／翻攝自rachel_mypark IG）

▲朴敏英。（圖／翻攝自rachel_mypark IG）

另外一套則是換上了白色的公主袖襯衫，搭配斑馬紋的窄版長裙，腳上也換上紅色的高跟鞋，整個人沐浴在陽光下的模樣，看起來就像是懂得穿搭的上班族，相當優雅、摩登，而這系列的穿搭，也是出自TOD’S 2020 春季時裝系列的作品，難怪簡單搭都可以穿得如此時尚。

TOD’S 2020 春季時裝以超越時空的義式精神作為靈感，將義大利風格的簡約優雅，融合前衛的穿搭風格，展現出這一季的設計，在細節處處都可以看見品牌經典的大寫LOGO T，象徵著Talent（天賦）、Tradition（傳統）和Time（時間），將三者融合所呈現出的全新春夏印象。

▲朴敏英。（圖／翻攝自rachel_mypark IG）

▲朴敏英。（圖／翻攝自rachel_mypark IG）

關鍵字：

朴敏英, 徐康俊, 天氣好的話我會去找你, TOD’S, 日韓時尚, 日韓穿搭
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