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法國克蘭詩投入乾洗手生產　品牌：以最大產能傾力抗疫

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▲▼法國克蘭詩投入乾洗手生產。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩集團加入生產乾洗手行列，全數捐贈醫院。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，繼LVMH集團之後，法國克蘭詩宣布，規模性投入乾洗手生產，持續捐贈給醫療單位協助抗疫，未來目標是因應疫情所需，持續長期投入生產，傾集團之全力協助民眾度過健康危機。

全球正面臨嚴峻考驗，團結面對、積極抗疫，是企業所應承擔的責任。法國克蘭詩自1954年創立以來，持續致力投入環境保護與人文關懷的企業社會責任行動，面對嚴峻疫情自應當發揮當仁不讓精神，決定規模性投入乾洗手生產，持續捐贈給醫療單位協助抗疫。

▲▼法國克蘭詩投入乾洗手生產。（圖／品牌提供）

▲品牌強調將視疫情持續長期生產。

克蘭詩集團位於法國蓬圖瓦茲（Pontoise）、斯特拉斯堡（Strasbourg、亞眠（Amiens）的三家工廠，已將首批生產之14,500瓶(每瓶400毫升)乾洗手捐贈至醫院，這僅是集團首波行動，目標是因應疫情所需，以工廠所能負荷的最大產能，持續且長期地投入乾洗手生產，傾力支援。

▲▼法國克蘭詩投入乾洗手生產。（圖／品牌提供）

▲由企業帶頭做起，協助全民抗疫。

品牌感謝在這波行動中投入力量的每一份子，克蘭詩研發團隊、原料供應與運輸以及每一位員工；更感謝守在防疫第一線辛勞的醫療人員；因為所有人、所有環節的傾力配合，得以主動承擔、落實相對應的社會責任。

▲▼法國克蘭詩投入乾洗手生產。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩集團主席兼董事長克利斯汀．古登一直不遺餘力推廣公益慈善。

克蘭詩以「傾聽女性心聲，回應她們對美的需求」作為品牌核心信仰，創辦人賈克．古登先生堅信『如果女人能因為我的貢獻而獲益，那我的人生就算是有意義了。』立基於此，率領專業的研發團隊，將品牌重點資源投入於大自然植物精萃力量的研究，創造許多無可取代的經典保養品。

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關鍵字：

克蘭詩, 洗手, 抗疫, 新冠肺炎（COVID-19）
fashion.net

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