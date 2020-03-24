鼻子黑頭粉刺OUT！從南韓紅到泰國的「綠茶去角質棒」

▲夢妝推出綠茶去角質棒。（圖／翻攝自beauty2lounge IG、mamondekorea IG）



記者李薇／綜合報導

最近南韓有一款「綠茶去角質棒」在泰國網路爆紅，每天都有人在洗版；黑頭粉刺是很多人的困擾，尤其是在鼻子上的毛孔更像是草莓一樣，讓人看到就覺得煩躁，但千萬不要用手去擠，最近有品牌就研發出「綠茶去角質棒」，只要拿著在鼻子抹一抹，就可以獲得乾淨的鼻子一枚。

南韓夢妝（Mamonde）最近推出一款「綠茶去角質棒」賣得超級好，有如防曬棒狀的設計，裡面添加了綠茶粉末，還有礦物泥的成分，只要拿在鼻子上塗抹，就可以幫助鼻子去角質，同時可以吸附毛孔裡面的髒污，讓鼻子看起來也更加乾淨清爽。

▲綠茶去角質棒在鼻頭畫圓使用。（圖／翻攝自mowx_since2019 IG）



這款「綠茶去角質棒」不只是在南韓賣得好，最近更是紅到泰國去，紛紛都有代購在瘋狂的PO文，分享這款單品，可見很多女孩都有這個困擾，大家都對鼻頭粉刺非常的在意，才會需要這類型的產品來幫助自己去除這些髒污。

不過其實黑頭粉刺是正常油脂分泌的狀況，如果有出現過多的問題，建議還是交給專業的醫師來治療，或是美容師來幫忙清潔，千萬不要自己動手擠，以免導致後續的毛孔粗大或是傷口等問題出現，最後愛美不成，還破相了。