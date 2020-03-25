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Gucci爆款GG Marmont換上「夢幻蠟筆色」　最便宜不用4萬就能入手

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編輯／Duke

細數近兩年出鏡率極高的包款，絕非Gucci GG Marmont系列莫屬，原因包括不到4萬就能購得、眾多女星配戴等，為了迎接即將到來的春季，這次Gucci特別將系列換上夢幻般的蠟筆配色，並且款式不僅有火熱的相機包，還有手提包與肩背包可以選，被燒到的朋友還不趕快入手一顆。

▲Gucci gg marmont蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci）

▲Gucci特別將GG Marmont系列換上夢幻蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci）

捨棄黑白主義，換上柔美的粉嫩色調是Gucci此行的目的。這次帶來的4款全新配色，分別為玫瑰粉、鵝黃色、薄荷綠以及伯爵藍，搭上GG Marmont系列後，不但充滿綠意盎然的繽紛色彩，同時還保有簡單線條設計，無疑是今年春季包款最有利的競爭者之一。

▲Gucci gg marmont蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci）

▲4款全新配色，分別為玫瑰粉、鵝黃色、薄荷綠以及伯爵藍。（圖／翻攝自Gucci）

▲Gucci gg marmont蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci）

▲簡單線條設計搭配綠意盎然的配色，無疑是春季包款最有利的競爭者。（圖／翻攝自Gucci）

涵蓋多個款式的GG Marmont系列，其設計以簡約為主，搭配正面雙G Logo經典又搶眼，而鍊帶更是換上銀色調來呼應Logo，以展現無敵百搭的特色，無論是什麼潮流風或是甜美女孩都能輕鬆駕馭。

春季GG Marmont系列包款，共推出手提包、肩背包以及相機包，其中，薄荷綠僅有肩背包可選，鵝黃色提供相機包與肩背包，其餘兩色則是三款皆有。

▲Gucci gg marmont蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci）

▲薄荷綠肩背包，定價為台幣66,400元。（圖／翻攝自Gucci）

▲Gucci gg marmont蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci）

▲鵝黃色肩背包與相機包，定價為台幣66,400元、台幣39,400元。（圖／翻攝自Gucci）

▲Gucci gg marmont蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci）

▲Gucci gg marmont蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci）

▲玫瑰粉與伯爵藍手提包、肩背包以及相機包，定價為台幣60,300元、台幣66,400元、台幣39,400元。（圖／翻攝自Gucci）

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與此同時，CELINE也替自家的經典包款換上春季配色，像是將薄荷綠、淡粉色注入Belt手提包、Luggage手提包以及Classic肩背包，定價區間則是台幣69,000元到台幣105,000元不等。

▲Gucci gg marmont蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci、Celine）

▲Gucci gg marmont蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci、Celine）

▲Gucci gg marmont蠟筆配色。（圖／翻攝自Gucci、Celine）

▲Celine也替自家的經典包款換上春季配色。（圖／翻攝自Celine）

關鍵字：

Gucci, GGMarmont, 春季, 蠟筆配色, 相機包, 手提包, 肩背包, Celine
fashion.net

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