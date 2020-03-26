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風.LUXURY／Dior威尼斯面具錶黏羽毛睫毛　轉呀轉炫目

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▲▼ Dior珠寶錶 。（圖／公關照）

▲工匠以鮮豔羽毛點綴面具睫毛。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior以舞會為主題的GRAND BAL系列珠寶錶，一直是華美的代名詞，今年從1951年知名藝術收藏家、西班牙富豪Charles de Beistegui在威尼斯拉比亞宮舉辦的世紀舞會為靈感，創作12只獨一無二的面具錶，點綴彩色寶石的半截面具充滿神秘感，連睫毛都黏上色彩鮮豔的羽毛，極盡奢華，單只錶身價高達860萬元。

▲▼ Dior珠寶錶 。（圖／公關照）

▲組好的面具部件裝上面盤。

Dior創辦人迪奧先生曾親自參與1951年的世紀舞會，當時他為此盛會設計了數套禮服，他在回憶錄中寫下「那是我有生以來見過最華麗精彩的盛會，相信也後無來者」。品牌團隊由此發想，將化妝舞會中3款半截面具化為面盤華麗裝飾，而面具下的立體臉孔輪廓已精工打造，正是機芯的專利前置自動盤，因此會隨著手腕律動轉呀轉。

▲▼ Dior珠寶錶 。（圖／公關照）▲▼ Dior珠寶錶 。（圖／公關照）

▲Dior GRAND BAL MASQUÉ N°1腕錶（左）8,600,000元，GRAND BAL MASQUÉ N°8腕錶8,600,000元。

除了威尼斯舞會著名的面具啟發，迪奧先生當年為女性設計的一套套禮服的細膩點綴，也成為錶款迷人裝飾，例如全球限量18只的GRAND BAL RUBAN腕錶，在綴滿金色絲線或羽毛的面盤上，呈現鑲滿美鑽與寶石的蝴蝶結；限量88只的GRAND SOIR PLISSÉ PRÉCIEUX腕錶則巧妙演繹夢幻紗裙禮服，貴金屬網紋搭配褶襉裝飾，透著點點美鑽，多浪漫的意境！

▲▼ Dior珠寶錶 。（圖／公關照）▲▼ Dior珠寶錶 。（圖／公關照）

▲全球限量18只的GRAND BAL RUBAN腕錶（左）3,000,000元，限量88只的GRAND SOIR PLISSÉ PRÉCIEUX腕錶未定價。

關鍵字：

Dior, 珠寶錶
fashion.net

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