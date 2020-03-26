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地表最難纏前女友星座Top 3 ！天秤還想當朋友、第一名瘋狂攪局

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

前任是一個非常特別的存在，因為許多人分手的原因都是「現任男友與前女友分的不乾淨」，雖然男方多少也有問題，不過不乏特別難纏的前任就是愛刷存在感，影響他人感情也在所不惜，以下就公開難搞前女友Top 3 ，各位女生一定要離遠一點。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 雙子座

交往過雙子座的一定都很清楚，雙子的愛情觀就是分手還能當朋友，但是看在現任女友心裡，一定會大翻白眼「誰要男友跟你做朋友」、「是多缺朋友？」不過雙子可不在乎也不尊重現任女友的想法，覺得反正我沒有做出出軌的事情，純友誼有何不可，如此一來觀念的偏差常常引發爭吵。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 天秤座

天秤座一旦成為前任，也秉持和平分手友誼至上的原則，因此原有的朋友圈不會變動，一群人出來聚會，天秤也不會因為前男友出席就退縮，反而要展現出比誰都自在的態度，讓旁人相當訝異分手後還能如此灑脫，其實天秤心裡也很清楚，分手多少會尷尬，但是面子問題不允許自己表露出來。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 雙魚座

如果上述星座是屬於分手之後保持正常朋友關係，雙魚就屬於想要奪回來的類型，因為雙魚一旦投入戀愛，就有萬全準備要走到最後，即便對方忽然放手這也不代表雙魚肯放手，表面上不留戀其實心中一直放不下，哪怕對方交了新女友感情很穩定，雙魚前任也會三不五時藉機問候，看似朋友互動卻藏著很多情感，是非常頭疼的存在。

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關鍵字：

星座, 運勢, 感情, 前任, 女友, 男友, 戀愛, 戀情, 雙魚座, 天秤座, 雙子座
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