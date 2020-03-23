fb ig video ETtoday search mobile

2020母親節必買「限量加大版」保養神品！小黑瓶、青春露、精油潔面膏

> >

▲2020母親節必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲在母親節檔期時推出經典人氣商品限定加大版已成為不少品牌的「慣例」。。（圖／翻攝品牌官網）

記者張毓容／綜合報導

每年最能讓女生瘋狂購物的母親節檔期即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各大品牌的人氣明星商品也都會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物。這裡幫大家統整各家推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的心頭好！

LANCOME蘭蔻

今年母親節，蘭蔻推出眾多優惠活動，完全不輸免稅店！除了有買一送一、買小送大等超狂優惠，更將最熱賣神級精華「小黑瓶」超未來肌因賦活露的最大容量版115ml限量引進，價值NT$11,5000的家大版「小黑瓶」，以將近62折價錢就能買到，而且還能直接獲得第一檻滿額禮，簡直比機場免稅店還划算，絕對是鐵粉囤貨必搶選擇。

▲2020母親節必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲蘭蔻 超未來肌因賦活露，115ml，NT$7,200。

DARPHIN

法國頂級芳療保養品牌DARPHIN深受不少敏感肌愛戴，其中最出名、也最受歡迎的非「芳香精露系列」莫屬。今年母親節，特別將蘊含頂級精油、被譽為「一生必體驗的潔膚聖品」的花梨木按摩潔面膏推出囤貨大容量組，三罐共有120ml，價值NT$5,100，優惠價相當於買二送一的66折，讓忠實愛用者可以囤起來大方安心用。

▲2020母親節必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲DARPHIN 花梨木按摩潔面膏，40ml X 3，NT$3,400。

SK-II

在網友、鐵粉的瘋狂敲碗下，SK-II青春露加大版在今年母親節再度回歸，除了
加大版再度登場。除了萬眾期待的「神仙水」外，SK-II這次更連同被網友譽為「亮白小燈泡」的超肌因鑽光淨白精華、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜等其他幾款明星熱銷產品一起推出限量加大版，不管是青春露重度使用者或小燈泡鐵粉，都能買好買滿，不怕家裡沒存貨了！

▲2020母親節必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲SK-II 青春露加大版，330ml，特價NT$7,182。

▲2020母親節必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜加大版，100g，特價NT$5,220。

▲2020母親節必買「加大版」保養神品。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲SK-II 超肌因鑽光淨白精華加大版，75ml，特價NT$8,80。

►雅詩蘭黛母親節檔4大必搶重點　最新粉持久氣墊、小白瓶都有優惠組

►等4個月也要買！YSL小銀條#112終於補貨到　加碼時尚大理石盤母親節預購禮

►雪花秀《幸運花園氣墊粉餅》美到讚嘆　母親節檔期買一送三

關鍵字：

美妝, 保養, 保養品, 2020, 母親節, 加大版, 大容量, SK-II, DARPHIN, 蘭蔻, LANCOME
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

劉真來不及陪女兒長大　曾為她忍購物慾，卻無法為她穿上珍藏的美鞋

劉真來不及陪女兒長大　曾為她忍購物慾，卻無法為她穿上珍藏的美鞋

可能要追很久！史上最難撩3大星座　光是想搞懂水瓶就累翻

可能要追很久！史上最難撩3大星座　光是想搞懂水瓶就累翻

「劉真38歲遇到辛龍」愛情最美的模樣原來是：他對我非常好

「劉真38歲遇到辛龍」愛情最美的模樣原來是：他對我非常好

鏡腳斷了還能戴！動漫裡才有的「不合理眼鏡」竟真實存在 朴敏英34歲扮學生妹零違和！火辣身材靠6招保養術，秘訣是「蘋果」 網美始祖周品均離開「東京著衣」再起　38歲穿搭哲學全靠一單品 一個動作毀了心愛的包款！達人公開收納保養密技，女孩必學10招 凱特王子妃曬三代親子照鼓舞士氣　神複製媽媽容貌讓網友驚呆 好想囤貨！無印良品「地表最文青的魚罐頭」　6種口味連骨頭都能吃 必買「薰衣草奶茶」色唇膏顯白又溫柔　男人們還不踏破妳家門檻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面