2020母親節必買「限量加大版」保養神品！小黑瓶、青春露、精油潔面膏

▲在母親節檔期時推出經典人氣商品限定加大版已成為不少品牌的「慣例」。。（圖／翻攝品牌官網）

記者張毓容／綜合報導

每年最能讓女生瘋狂購物的母親節檔期即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各大品牌的人氣明星商品也都會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物。這裡幫大家統整各家推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的心頭好！

LANCOME蘭蔻



今年母親節，蘭蔻推出眾多優惠活動，完全不輸免稅店！除了有買一送一、買小送大等超狂優惠，更將最熱賣神級精華「小黑瓶」超未來肌因賦活露的最大容量版115ml限量引進，價值NT$11,5000的家大版「小黑瓶」，以將近62折價錢就能買到，而且還能直接獲得第一檻滿額禮，簡直比機場免稅店還划算，絕對是鐵粉囤貨必搶選擇。

▲蘭蔻 超未來肌因賦活露，115ml，NT$7,200。

DARPHIN



法國頂級芳療保養品牌DARPHIN深受不少敏感肌愛戴，其中最出名、也最受歡迎的非「芳香精露系列」莫屬。今年母親節，特別將蘊含頂級精油、被譽為「一生必體驗的潔膚聖品」的花梨木按摩潔面膏推出囤貨大容量組，三罐共有120ml，價值NT$5,100，優惠價相當於買二送一的66折，讓忠實愛用者可以囤起來大方安心用。



▲DARPHIN 花梨木按摩潔面膏，40ml X 3，NT$3,400。

SK-II



在網友、鐵粉的瘋狂敲碗下，SK-II青春露加大版在今年母親節再度回歸，除了

加大版再度登場。除了萬眾期待的「神仙水」外，SK-II這次更連同被網友譽為「亮白小燈泡」的超肌因鑽光淨白精華、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜等其他幾款明星熱銷產品一起推出限量加大版，不管是青春露重度使用者或小燈泡鐵粉，都能買好買滿，不怕家裡沒存貨了！

▲SK-II 青春露加大版，330ml，特價NT$7,182。

▲SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜加大版，100g，特價NT$5,220。

▲SK-II 超肌因鑽光淨白精華加大版，75ml，特價NT$8,80。

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