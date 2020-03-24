紐西蘭國鳥變身呆萌娃娃！全身棕毛加圓圓身軀　激似巨型奇異果

編輯／Emily 圖／翻攝自felissimo.co.jp、a-muzu.com

動物造型小物不斷推陳出新，從基本的貓貓、狗狗，出到海豹、水豚…等特別物種，款式應有盡有。這次日本雜貨品牌Felissimo YOU+MORE與天王寺動物園合作，推出紐西蘭特有種奇異鳥的娃娃，圓滾滾的身軀加上尖尖鳥嘴，造型好特別，全身棕色的毛，看起來就像奇異果的表皮。

奇異鳥是紐西蘭的國鳥，也是當地的特有種，圓圓的身體加上尖細的鳥嘴，翅膀已經退化到無法飛行，雖然被一些人說其貌不揚，但獨特的造型其實越看越萌。整身深棕色的羽毛，跟紐西蘭盛產的奇異果外皮超級相似！兩個放在一起真讓人混淆。

奇異鳥絨毛娃娃抱起來好療癒，腳上還繫了識別標籤，清楚標示產自紐西蘭。另外還有推出可以捧在手心上的吊飾款，同樣非常可愛，套上水果防撞套，瞬間變身奇異果，鳥娃娃還附了奇異果切片吊飾，掛在包包上有夠Q。

▲奇異鳥絨毛娃娃售價2,420日圓（約台幣676元）。



▲奇異鳥吊飾售價990日圓（約台幣276元）。

除了這款娃娃和吊飾，日本扭蛋公司YELL也推出新版的「鞠躬動物 第三彈」，這次的動物種類超特別，有鼴鼠、雪鴞、狸貓、短腿貓和豬豬五款。彎腰低頭的鞠躬模樣超級可愛，眼睛微微閉上，好像在偷打瞌睡，真想集滿五隻動物，通通擺在辦公桌上。扭蛋預計6月發售，轉一次200日圓（約台幣55元）。

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