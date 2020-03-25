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川久保玲愛心鞋有新色！清爽「酪梨綠」預約春夏最夯帆布鞋

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編輯／Duke

Converse Chuck Taylor All Star 70是許多人平常穿搭的首選，不過，卻有一群人厭惡撞鞋，因此與「時尚教母」川久保玲的COMME des GARÇONS PLAY（CDG PLAY）聯名鞋款便成為選項之一，如今這個受到喜愛的系列終於要推出全新的春夏配色，並且一次推出三色，不知道各位愛心粉準備好了嗎？

根據IG爆料帳號@ovrnundr.io的消息指出，CDG PLAY X Converse Chuck 70即將迎來三款全新春夏配色，並且愛心的位置也有些許改變。

在這次的合作中，除了先前發售的鞋款會定期補貨外，以酪梨綠、粉色、水藍為主軸的春夏配色，也會在近期登場，而愛心的位置將從帆布與中底連接處移到中央，最後將愛心進行縮小來完成新配色的設計。

▲CDG PLAY X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io）

▲CDG PLAY X CONVERSE。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io）

▲全新配色在愛心位置的設計上也有所更動。（圖／翻攝自IG@ovrnundr.io）

目前該系列尚未有發售消息流出，不過，相信久久未推出新色的CDG PLAY X Converse Chuck 70，絕對不會讓大家等太久，畢竟，這次的三款新色，可是連女性都會喜愛的春夏配色喔！

與此同時，CDG的另一個支線「HOMME PLUS」，曾在2月上架與Nike聯名的Air Max 95，如今透過台灣知名選貨店NE.SENSE發布的消息宣布：「即日起正式登陸NE.SENSE官網與店面發售。」尺寸方面提供US5到US11，定價為台幣10,800元，有興趣的朋友，不妨透過官網選購。

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關鍵字：

Converse, AllStar70, CDGPLAY, 愛心, 春夏配色, 帆布鞋, Nike, AirMax95
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