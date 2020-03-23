最近勃肯太燒了！新推奶茶色少女必收、魔鬼氈＋厚底時尚滿分

記者王則絲／台北報導

德國鞋履品牌Birkenstock推出的勃肯拖鞋，可說是文青界的穿搭聖品，中性的外型加上舒適的特殊記憶軟墊，不管男生女生都搶著穿。而勃肯的經典款式也不斷有新花樣蹦出，像是近期攜手BEAMS推出的奶茶色別注系列，以及2020春夏與設計師品牌PROENZA SCHOULER所推出的「魔鬼氈」系列，都讓人心癢癢好想入手。

BIRKENSTOCK X BEAMS

近期日本選貨店鋪BEAMS與Birkenstock推出了聯名別注系列，以勃肯經典的雙槓拖鞋鞋型「Arizona」為基礎，共有「Taupe」奶茶色與「Grey」灰色兩種顏色，將鞋面換以麂皮材質包覆，且整雙鞋配件都採用同色系，外型簡約、顏色可愛，尤其是這雙溫柔的奶茶色，一推出便受到大批女孩們的關注。

▲最新聯承系列已可在 BEAMS線上商店預約購買，售價為20,900日元（約NT＄5,800）。（圖／翻攝自BEAMS官網）



BIRKENSTOCK X PROENZA SCHOULER

Birkenstock近幾年也強力證明了，即便是休閒的拖鞋也可以很時尚，繼先前與Valentino推出聯名鞋款後，2020春夏則是與美國雙人設計師品牌PROENZA SCHOULER推出聯名系列，除了重新改造經典的雙槓「Arizona」鞋型，也一同將有後帶的涼鞋款式「Milano」加入改造行列。

以亮色鞋面搭配對比車線為主要設計，並將勃肯原先的金屬釦環部分改為「魔鬼氈」方式，色彩上有同色系或是搶眼的跳色可選擇，同時還增加了鞋底高度，經典拖鞋注入了新潮元素，讓各路潮人們都躍躍欲試。

▲系列鞋款已在NET-A-PORTER上獨家販售，售價420美金。（圖／翻攝自IG@proenzaschouler）



在 Instagram 查看這則貼文 Proenza Schouler（@proenzaschouler）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 下午 12:11 張貼

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